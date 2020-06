Giovani, tecnici, duttili: Fonseca entusiasta della mediana deluxe

NOTIZIE AS ROMA – Se una delle intuizioni migliori di Paulo Fonseca da quando è allenatore della Roma è stata quella di spostare per esigenza Gianluca Mancini dalla difesa al centrocampo, chissà che non possa essere Bryan Cristante a fare il percorso inverso. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

Il tecnico lo ha provato a Trigoria più di qualche volta nella difesa a tre, ma chissà se l’esperimento sarà attuabile domani contro la Sampdoria. Salvo sorprese la Roma ripartirà dalle sue certezze, cioè dal 4-2-3-1 su cui il tecnico sta lavorando dall’inizio dell’anno. Adesso, poi, ci si può dedicare ancora meglio perché, oltre a Cristante, e a Pellegrini e Mkhitaryan che però giocano più avanti, ha a disposizione Veretout, Diawara e Villar.

Lo spagnolo sta scalando posizioni giorno dopo giorno e piace molto a Fonseca, che ha dato molta fiducia anche all’ex Napoli, al rientro da un infortunio al ginocchio. Adesso dunque la Roma ha disposizione due coppie vere: da una parte Veretout e Diawara, dall’altra Cristante e Villar. Tutti giocatori nel pieno della carriera che possono garantire quel giusto mix di copertura e realizzazione che serve a Fonseca.

Fonte: Gazzetta dello Sport