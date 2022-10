Giudice Sportivo: 5mila euro di ammenda alla Roma per cori contro Napoli. Seconda sanzione per Ibanez, Pellegrini e Zaniolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Al termine della decima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte.

Per quanto riguarda la Roma, c’è da segnalare la seconda sanzione per Ibanez, Zaniolo (entrambi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario) e Pellegrini (proteste nei confronti degli ufficiali di gara), il quale ha subito anche 1500 euro di multa in quanto capitano della squadra.

Prima sanzione, invece, per Salvatore Foti, vice allenatore della squadra giallorossa.

Inoltre la società capitolina dovrà pagare un’ammenda di 5000 euro poiché i suoi sostenitori, a gara terminata, hanno intonato dei cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra società (il Napoli, ndr).