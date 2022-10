Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Manchester United punta Abraham per la prossima estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante il periodo di appannamento vissuto in questo scorcio di stagione, Tammy Abraham sembra restare nel mirino di diversi club inglesi.

In particolar modo il Manchester United avrebbe messo il numero nove della Roma nel mirino in vista della prossima estate. E’ quanto rivela il giornalista sportivo inglese Simon Phillips, che racconta come i Red Devils siano a caccia di un attaccante giovane su cui puntare in vista del futuro.

Abraham, 24 anni, aveva vissuto una stagione d’oro lo scorso anno alla prima esperienza in Italia, e per questo la direzione sportiva dello United ha cominciato a seguire con interesse l’attaccante della Roma.

Interesse che sembra essere ancora vivo, nonostante Abraham stia faticando a segnare: in queste prime dieci giornate di campionato l’inglese è fermo a due gol. Il Chelsea intanto mantiene un diritto di riacquisto a 80 milioni, che però difficilmente eserciterà viste le difficoltà dell’inglese.