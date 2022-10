“ON AIR!” – FOCOLARI: “Incomprensibile l’esclusione di Zaniolo”, AGRESTI: “Scelta clamorosa”, CORSI: “Se la Lazio vola, la Roma che sta facendo?”, ROSSI: “E ricordiamoci sempre chi ci manca…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Contro la Sampdoria avevano pareggiato Lazio e Juventus. La Serie A ti pone degli ostacoli che non ti aspetti. E il pregio della Roma di quest’anno è essere riuscita a battere tutte le squadre che deve battere. Domenica col Napoli puoi perdere perchè è uno scontro diretto, ma non stra-perdere… Ieri ti dovevi prendere i tre punti, poi il divertimento e la palpitazione te la vivi con Roma-Napoli, con la Samp dovevi vincere e basta… Villar? Non è solo Mou a non averlo voluto, non l’ha voluto nessuno, e non gioca sempre nemmeno con la peggior Samp degli ultimi 20 anni…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è qualcosa che non quadra, leggo sui giornali e vedo Napoli punti 26 e Roma a 22, con la Lazio addirittura dietro…ci deve essere un errore di stampa. Come fa la Roma a stare lì con la squadra più forte del mondo che è il Napoli, e una delle più forti d’Europa, che è la Lazio, addirittura dietro… Sicuri che sia questa la classifica? Io a questo punto non ci credo… Ma se la Lazio con 21 punti vola, la Roma che sta facendo?… Questa è la Roma, che senza soffrire e sbagliando ancora gol, batte la Sampdoria. Ultima in classifica? Sì sì, ma sempre tre punti sono. La Roma ha vinto tranquillamente, loro non hanno mai tirato in porta…”

David Rossi (Rete Sport): “E’ vero, non sarà stata una partita spumeggiante, ma ricordiamoci sempre che abbiamo Wijnaldum e Dybala ai box. Noi abbiamo un fenomeno che si è spezzato una gamba. E Dybala, che è il giocatore migliore del campionato, che si è fatto male. E’ una deminutio importante dal punto di vista qualitativo. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, dobbiamo sempre ricordarlo al fischio d’inizio di ogni partita. Detto questo la Roma ieri prende zero tiri in porta. Zero. E la Roma vince su un campo dove i campioni del mondo già dichiarati (la Lazio, ndr) non hanno vinto, la Juve non ha vinto, e dove l’Atalanta ha vinto rubando… Tutte le squadre possono fare meglio, e sicuramente anche la Roma. E questa può essere una consolazione: pensate quando cominciamo a prendere la porta. Per una volta i “sì, però” lasciamoli da parte…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Data la classifica di oggi, e ci metteremmo tutti una firma che rimanga questa alla sosta, se la società arrivasse e ti dicesse: “A gennaio ti compriamo Wijnaldum, sei contento?“, io sarei molto contento, perchè potremmo fare il salto di qualità. Noi Winaldum non ce l’abbiamo mai avuto. Se rimaniamo a questa distanza, e rientrassero davvero tutti i giocatori più importanti, a gennaio ho la speranza di poter fare bene…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Roma non ha sofferto nulla, anche se francamente la Samp ha un solo giocatore che calcia bene in porta ed è Sabiri, che era in panchina. Il campo era caldissimo, ero a Marassi e c’è stato un tifo infernale. Ma la vittoria è arrivata senza sofferenze. Certo, con l’1 a 0 rischi sempre, ma Mourinho era molto soddisfatto. Il 3-5-2? Non mi aspettavo Zaniolo fuori, ma in effetti è stato devastante subentrando dalla panchina. Certo che con quel modulo, Zaniolo rischia di stare più fuori che dentro. A meno che Mou non faccia come Mancini e lo schieri come mezzala…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Partita di sofferenza, in realtà non hai rischiato mai, ma è immaginale pensare che quando il livello sale, le occasioni le subisci. Spirito molto buono, ma la squadra continua a sbagliare troppe palle gol… Le parole di Mourinho su Zaniolo? Secondo me non gli stava dando una carezza per l’esclusione, secondo me gli è piaciuta proprio la sua prestazione. Zaniolo passa solo per quello che prende palla e non la passa, ma lui in questo inizio di campionato lo vedo tentare spesso il passaggio, secondo me sta maturando da questo punto di vista qui…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Da altre parti vengono incensate le squadre che vincono uno a zero. Qua invece se vinci col minimo scarto ti dicono che dovevi giocare meglio e fare più gol… A forza di dire che la Roma gioca male, ci si dimentica dei numeri. Ma cosa significa giocare bene, segnare tanti gol o creare tante occasioni? Secondo me la Roma ieri ha giocato benissimo perchè ha permesso a Rui Patricio di tornare a casa senza il bisogno di fare la doccia negli spogliatoi… La Roma deve giocare meglio, ma ieri non ha giocato male dal punto di vista tecnico come ha fatto in passato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo in panchina? Non penso che sia una bocciatura. La Roma ha vinto con merito e senza problemi. Io preferisco vincere così piuttosto di come ha fatto il Milan, che comunque ha sofferto. Certo, Zaniolo e gli atri si mangiano troppi gol. Camara? E’ andato bene, fa un po’ di confusione ma è uno utile alla squadra…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma doveva vincere e l’ha vinta, contro una squadra modestissima. Ma non ha sbagliato nulla. La cosa sorprendente è la formazione iniziale: lasciare fuori Zaniolo ci lascia un po’ perplessi e ci domandiamo perchè. Lui è entrato bene, ma solo al 70esimo. Ha fatto delle buone cose, ma ha confermato l’attuale carenza: la finalizzazione. Ha sbagliato due gol che non doveva sbagliare. Ma quella di Zaniolo in panchina, soprattutto perchè non c’è Dybala, è una scelta che non si capisce. La Roma non ti convince mai, e ha delle assenze gravi, però è lì. Se la Roma tiene, poi a gennaio con tutti gli effettivi potrebbe fare il salto di qualità. Ma con questo non è che dobbiamo escludere che ci sia in questo momento un mini problema Zaniolo, perchè c’è…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Penso che Zaniolo avesse qualche problema fisico, è l’unica spiegazione. Però non mi sembrava che stesse male visto come ha giocato quando è entrato. La coppia Belotti-Abraham dobbiamo misurarla con i gol, e per non sta funzionando. La Roma è una realtà alla luce di queste cose: i centravanti non segnano, Zaniolo non gioca, Dybala e Wjianldum non ci sono, eppure sono quarti a meno uno dal Milan…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha vinto con merito, senza entusiasmare ma senza rischiare. L’esclusione di Zaniolo però è clamorosa, era uno dei pochi a non aver giocato a Siviglia, e non è normale. Il giocatore non se l’aspettava, la decisione di Mourinho è clamorosa. Per carità, va bene tutto perché la Roma ha vinto, ma è una scelta che fa pensare: qualcosa non deve essere andata nella settimana di Zaniolo, altrimenti perché non mandarlo in campo… Noi celebriamo il Napoli come la squadra più forte d’Europa, ma se la Roma la batte domenica sarebbe a un solo punto…”

