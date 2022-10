Senza Dybala ma con Camara: 3-5-2 e concretezza, ecco come Mou ha cambiato la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Senza Dybala, ma con un Camara in più. La Roma cambia forma e assetto, caratteristiche e sembianze, mettendo da parte il fioretto dei tanto chiacchierati (ma poco efficaci) “Fab Four” per affidarsi alla sciabola del 3-5-2, meno imprevedibile ma più concreto.

Josè Mourinho è stato costretto a modificare la squadra, adattandola ai giocatori che ha a disposizione. Perso Dybala fino a gennaio, lo Special One ha pian piano ritrovato un Camara molto utile alla squadra. Il guineano, senza incantare, è riuscito a dare più sostanza e dinamismo alla mediana.

Un cagnaccio capace di ringhiare sul portatore di palla, abbastanza rapido da sapersi inserire nello spazio, creando superiorità numerica. Un calciatore tecnicamente imprevedibile, in grado di alternare giocate di qualità a errori un po’ pacchiani. Ma è indubbio che con l’ex Olympiacos in campo che la Roma ha tratto dei benefici.

Mou ha quindi deciso di abbassare Pellegrini per dare più qualità alle giocate del centrocampo, e di inserire una seconda punta da affiancare a Tammy Abraham, ancora titolare nelle idee dell’allenatore portoghese. Con Zaniolo pronto a subentrare a partita in corso: il 22, più degli altri, è uno di quei calciatori che con le sue accelerazioni può essere decisivo partendo dalla panchina.

E se la difesa appare decisamente solida, potendo contare su uno Smalling insuperabile, oltre che sui rigenerati Mancini e Ibanez, sono le corsie laterali a lasciare qualche perplessità: Spinazzola non è ancora il calciatore inarrestabile dei tempi d’oro, e Zalewski si sta dovendo adattare in un ruolo non propriamente ideale.

Ma la Roma del 3-5-2, meno appariscente e più concreta, sta ottenendo dei risultati importanti. Contro il Napoli, la partita forse più attesa di questo inizio di stagione, avremo la controprova e sapremo se Mou avrà davvero intenzione di continuare con questo assetto. Almeno fino al prossimo gennaio, quando la Roma si prepara a riaccogliere Wijnaldum e Dybala. E a cambiare nuovamente pelle.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini