La Roma c’è. E ora arriva il Napoli…

AS ROMA NEWS – La Roma risponde presente. A Marassi, contro una Sampdoria disastrata e alla ricerca disperata di punti, i giallorossi non sbagliano e si portano a casa una vittoria pesantissima e strameritata.

Rui Patricio ha praticamente assistito alla partita da spettatore in campo, nonostante i doriani incassino il gol dello svantaggio dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio. I tentativi di Caputo e soci finiscono per infrangersi contro una solidità di squadra che è sicuramente l’aspetto migliore di questa Roma.

La difesa è imperforabile, il centrocampo e l’attacco sono disposti al sacrificio e alla lotta, andando a combattere su tutte le seconde palle e contendendo ogni pallone vagante ai blucerchiati. Se il primo tempo è il trionfo degli sbadigli, con tantissimi errori tecnici da entrambe le parti, la ripresa si fa più interessante.

La Samp è costretta a spingere il piede sull’acceleratore e a portare più uomini possibile nella metà campo giallorossa, nel tentativo disperato di fare breccia nel fortino comandato da un insuperabile Smalling. La Roma accetta lo scontro a tutto campo, aiutata dalla presenza in campo di un Camara decisamente positivo, e ha gli spazi per ripartire con maggiore efficacia. E qui ricominciano i soliti errori: Belotti, lanciato in porta da Abraham, ha la palla per chiudere la partita ma si fa parare la conclusione a botta sicura da Audero.

A metà della ripresa Mou decide di giocarsi la carta Zaniolo al posto del centravanti inglese: il 22 rigenera un attacco abulico, dandogli potenza e verticalità, ma anche lui spreca col destro (non il suo piede preferito) un paio di palle gol assai invitanti, prima calciando a lato in diagonale e poi trovando la grande risposta di Audero.

Nel recupero Nicolò trova finalmente il gol che potrebbe sbloccarlo, ma l’arbitro annulla per un millimetrico fuorigioco. Poco male, perchè la Roma non ha nessuna intenzione di far avvicinare la Samp dalle parti di Rui Patricio, e la partita si chiude con l’ennesimo 1 a 0 di stampo mourinhano. L’obiettivo quarto posto è raggiunto. Un traguardo che conta poco in questo momento della stagione, ma che certifica la bontà del lavoro fatto da Mourinho in questa prima parte di campionato.

Senza incantare, puntando più sulla concretezza che sul bel gioco, e dovendo fronteggiare una serie di infortuni imprevisti e pesantissimi, la Roma è nelle prime posizioni di classifica, a un punto dal Milan e a quattro da un Napoli praticamente imbattibile che sta dominando il campionato. E domenica prossima c’è proprio la sfida con i partenopei a infiammare l’Olimpico. La Roma c’è. E si prepara a vivere una settimana incandescente, con l’entusiasmo finalmente tornato ai livelli di inizio stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini