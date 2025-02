Giudice Sportivo: 7mila euro di ammenda alla Roma per i cori contro i tifosi del Napoli. Koné salta il Venezia

AS ROMA NEWS – Terminata la 23esima giornata di campionato con i posticipi disputati ieri, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte tramite un comunicato ufficiale. Per quanto riguarda la Roma, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Napoli, la società è stata sanzionata con un’ammenda da 7.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria“.

Una giornata di squalifica per Manu Koné, il quale era diffidato e ha ricevuto un ulteriore cartellino giallo nel match contro i partenopei: il centrocampista francese salterà quindi la sfida contro il Venezia. Sesta ammonizione, invece, per Niccolò Pisilli. In casa giallorossa restano diffidati Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Alexis Saelemaekers.