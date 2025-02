Luci a San Siro: Ranieri punta sui big

AS ROMA NEWS – Un quarto di finale che vale tantissimo per la Roma. Questa sera a San Siro i giallorossi affronteranno il Milan di Conceicao e dei nuovi acquisti Gimenez e Joao Felix per provare il colpaccio e proseguire il sogno di arrivare a giocarsi la finalissima, obiettivo fallito da troppo tempo.

Claudio Ranieri ha operato un ampio turnover contro il Napoli proprio per tenersi caldi i big per la partita di stasera: da Hummels a Dybala, da Paredes a Dovbyk, questa sera il tecnico testaccino calerà tutti gli assi senza pensare alla partita di domenica prossima a Venezia. La priorità di questa stagione per la Roma sono le coppe.

Sor Claudio si porta in panchina tutti i nuovi acquisti: subito convocati Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath, e non è escluso che per qualcuno di questi possa esserci spazio a partita in corso. La partita si preannuncia vibrante e apertissima: a sostenere la Roma in un’impresa difficile ma non impossibile ci saranno oltre tremila tifosi giallorossi. In palio c’è una semifinale che può valere tantissimo, soprattutto considerato il campionato piuttosto deludente delle due squadre.

