Giudice Sportivo: Ibanez entra in diffida. Con Cristante è a rischio per il derby

NOTIZIE AS ROMA – Attraverso il sito della Lega Calcio, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 16a giornata di Serie A.

Per quanto riguarda la Roma, entra in diffida il difensore brasiliano Ibanez, che ieri si è visto sventolare il quarto cartellino giallo del suo campionato. Resta in diffida anche Cristante: entrambi sono a rischio per il derby contro la Lazio.

Terza sanzione, invece, per Pellegrini e Bruno Peres. Nessun diffidato o squalificato in casa Inter.