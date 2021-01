Semo forti (ma non da scudetto)

EDITORIALE – Semo forti. Mi ripeto. Ne ero convinto prima, ne sono persuaso adesso. Ma attenzione: semo forti non significa che questa Roma è una squadra invincibile, che può pensare di ammazzare il campionato, che può strapazzare tutte le volte le piccole per poi andarsela a giocare colpo su colpo con le grandi.

La Roma non è una squadra da scudetto. Leviamoci questa parola dalla testa. Non lo eravamo prima, e non lo siamo nemmeno ora che i punti dalla testa della classifica sono appena quattro. E se adesso pretendiamo che la squadra batta anche l’Inter, e poi la Lazio, e quindi la Juve, rischiamo di restare parecchio delusi.

Che poi intendiamoci, questa Roma all’Inter di Conte può pure farle una testa grossa così, se becca la giornata giusta. Ma resterebbe comunque una squadra non allestita per vincere il titolo. L’obiettivo è sempre e solo arrivare in Champions. E guardate che il traguardo quarto posto resta molto difficile da raggiungere. Non fatevi ingannare dagli ultimi risultati. Il Milan è una squadra che continua ad andare a mille, l’Inter è una corazzata, la Juve molto di più, e l’Atalanta sta riprendendo a macinare gol e vittorie. Senza contare il Napoli, che resta una seria pretendente al quarto posto.

Arrivare in Champions non sarà di certo una passeggiata. Ma la Roma può farcela, se continuerà a giocare con questa fame e soprattutto se dal mercato arriveranno quegli innesti che permetteranno a Fonseca di poter contare su una rosa più ampia e competitiva, specialmente in attacco.

Questa squadra ha un bel presente, ma soprattutto un futuro radioso da dover sfruttare. Ora toccherà ai Friedkin e a Tiago Pinto costruire con sapienza su basi solide: hanno il dovere di riuscire in quello che la gestione Pallotta non è stata in grado di fare. E col quarto posto in tasca sarà tutto più facile. Allora sì che si potrà cominciare a sognare in grande.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini