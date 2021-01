Stadio Roma, Raggi: “I Friedkin decideranno se portare avanti il progetto di Pallotta. Pronti a considerare nuove proposte”

AS ROMA NEWS – «Roma Capitale ha fatto tutto quello che doveva fare, il fatto che le carte dicano il contrario mi permetto di dissentire. È un’opera che viene portata avanti da un privato, quindi il privato ha diritto di scegliere dove farla. Poi c’è stato anche un cambio di governance e la nuova governance deciderà se portare avanti il progetto di Pallotta o se invece valutare delle alternative. Noi come amministrazione siamo pronti a proseguire in un senso o a prendere in considerazione delle eventuali nuove proposte».

Così la sindaca Virginia Raggi intervistata dal programma radio e web tv “INRadionews“ parla delle prospettive del nuovo stadio della Roma e risponde a Carlo Calenda, in corsa per il Campidoglio, che tempo fa aveva giudicato il dossier stadio come «il massimo fallimento» della giunta Raggi.

Quanto al fatto che venga realizzato a Tor di Valle, la sindaca ha osservato che quello «finora è l’unico progetto che l’amministrazione ha in carico, è l’unico esistente. Se dovessero decidere qualcosa di diverso, noi ci mettiamo in posizione di ascolto e valutiamo».

Fonte: INRadionews