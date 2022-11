Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Mourinho per aver ripetutamente insultato l’arbitro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Conclusa la quindicesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’Aia Carlo Moretti ha comunicato le decisioni assunte.

Per quanto riguarda la Roma, José Mourinho è stato squalificato per due giornate a causa del cartellino rosso rimediato nel match contro il Torino:

“Ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e ha ripetuto un epiteto gravemente offensivo nei suoi confronti”, quanto si legge nel comunicato ufficiale. Lo Special One salterà quindi Roma-Bologna e Milan-Roma.

Secondo cartellino giallo per Paulo Dybala (sanzionato per proteste nei confronti degli ufficiali di gara), primo per Mady Camara e Benjamin Tahirovic (puniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario).