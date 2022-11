Albania, Reja: “Kumbulla non è contentissimo del suo impiego, spero che accetti il prestito a gennaio”

NOTIZIE AS ROMA – In un’intervista a Tuttomercatoweb, il CT dell’Albania Edoardo Reja ha parlato anche della situazione di Marash Kumbulla. Ecco le sue parole.

Nazionale in costante crescita, con una nutrita colonia di calciatori italiani…

“Ce ne sono tantissimi. C’è Djimsiti, poi Kumbulla che è ragazzo molto bravo ma purtroppo alla Roma non sta trovando tanto spazio. Ismajli all’Empoli sta crescendo, un grande marcatore. Se fosse un po’ più tranquillo in fase di possesso palla potrebbe diventare calciatore importante, da big. E poi Hysaj, Bajrami e Berisha, il nostro capitano”.

E il giovane Asllani, che all’Inter sta trovando poco spazio

“Avrebbe bisogno di giocare. Il mio è un discorso egoistico, da ct dell’Albania: spero che sia lui che Kumbulla a gennaio accettino un prestito per trovare più spazio”.

L’ha fatto presente ad Asllani e Kumbulla? Loro cosa dicono?

“Sì, gliel’ho detto. Non sono contentissimi, però cosa possiamo fare? Sono sotto contratto con due grandi club. Detto ciò spero possa accadere qualcosa, data l’età dovrebbero giocare di più”.