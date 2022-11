Argentina, Scaloni: “Una gioia avere Dybala con noi, Mourinho lo ha gestito benissimo”

NOTIZIE AS ROMA – In conferenza stampa, il CT dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato di Paulo Dybala, rientrato nella lista dei convocati per il mondiale:

“Non ci sono stati tanti colloqui tra me e Paulo, ce n’è stato uno quando gli è capitato l’infortunio, gli ho detto quello che pensavo. L’evoluzione è stata favorevole ed eravamo sereni.

Nel suo club, il suo allenatore (José Mourinho, ndr) lo ha gestito molto bene, in modo molto cauto. Quando sono riusciti ad accelerare il processo, è sceso in campo (domenica contro il Torino, ndr). È una gioia perché lo apprezziamo, siamo felici di averlo con noi”.