Ranieri: “La Roma ha una grande società: quando potrà fare il mercato che vuole, sono certo che farà bene”

AS ROMA NEWS – L’ex allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha parlato nel corso della presentazione del libro di Pietro Chiodi, “Dalla Curva Sud al Paradiso”.

Questo il suo pensiero sulla Roma e sul suo allenatore Josè Mourinho:

Che effetto le fa vedere il Napoli così in alto in classifica?

“Una squadra meravigliosa, Spalletti sta facendo un grande lavoro. Gli auguro di continuare così”.

Il momento della Roma?

“L’ho detto, la società è una grande società, Mourinho è un grande allenatore. Roma non è stata fatta in una notte. Diamo tempo a questa società, nel momento in cui potrà fare il mercato che vuole fare, sono convinto che faranno bene”.