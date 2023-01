Giudice Sportivo: Ibanez salta la Fiorentina. Zaniolo e Celik entrano in diffida

NOTIZIE AS ROMA – Il Giudice Sportivo ha pubblicato le decisioni disciplinari in merito alla 17ª giornata di Serie A, conclusasi ieri con Hellas Verona-Cremonese 2-0 e Bologna-Atalanta 1-2.

Ammonito sotto diffida durante il match contro il Milan, Roger Ibanez sarà così costretto a saltare la sfida di domenica sera alle 20:45 contro la Fiorentina.

Quarta sanzione per Zaniolo e Celik, che entrano così in diffida e si aggiungono ai già noti Mancini e Cristante. Seconda sanzione per Matic, prima per Abraham.