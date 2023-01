Coppa Italia Primavera, la Roma batte il Lecce ai rigori e vola ai quarti. Presente Mou, grida all’arbitro: “Lascia il bambino tranquillo!”

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera centra l’obiettivo del passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia battendo il Lecce ai rigori per 3 a 2.

Novanta minuti non ad altissima intensità dove per i giallorossi padroni di casa avrebbero decisamente meritato di guadagnarsi subito il passaggio del turno.

Ben tre i pali colpiti dalla Roma, con Pisilli (il giocatore più interessante di questa Primavera) che ne ha centrati addirittura due, l’ultimo in pieno recupero dopo un gran destro dalla distanza.

Il Lecce ringrazia la buona sorte e i tempi regolamentari si chiudono senza reti: si va così ai supplementari. Nel primo extra time non succede nulla, nel secondo Misitano, subentrato a Padula, ha la palla del match ma si fa parare la conclusione a botta sicura dal portiere avversario. Poi però è Baldi a salvare il risultato parando la conclusione di Corfitzen. Ma il risultato non cambia.

Si va ai rigori. Segna Pisilli, Baldi para il tiro di Hasic, segna Faticanti, Baldi para anche il tiro di Dorgu, sbaglia Vektal, segna Falasca, sbaglia Missori. Ma è l’errore decisivo di Berisha all’ultimo tiro dal dischetto a decidere il match.

Da segnalare la presenza di Josè Mourinho sugli spalti del Tre Fontane a seguire l’esito dell’incontro con partecipazione al match: “Lascia il bambino tranquillo“, ha urlato lo Special One all’arbitro al momento della battuta del penalty di Pisilli.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima (102′ Missori), Pellegrini (68′ Keramitsis), Chesti, Falasca; Pisilli, Faticanti (C), D’Alessio (79′ Vetkal); Cassano, Padula (91′ Misitano), Cherubini (102′ Ruggiero, 112′ João Costa).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Oliveras, Koffi, Silva, Ciuferri, Graziani.

All.: Guidi.

US LECCE (4-3-3) : Borbei; Muñoz, Paşcalău, Hasić, Dorgu; Samek, Vulturar (C), Berisha; Daka (64′ Corfitzen), Burnete (108′ Carrozzo) Salomaa.

A disp.: Moccia (GK), Leone (GK), Russo, Dell’Acqua, Minerva, Gueye, Vescan-Kodor, Borgo, Milli.

All.: Coppitelli.

Arbitro: Sig. Adolfo Baratta di Rossano.

Assistente 1: Sig. Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore.

Assistente 2: Sig. Domenico Russo di Torre Annunziata.

Marcatori: nessuno.

Tiri di rigore: Pisilli (AS Roma) gol, Hasić (US Lecce) parato, Faticanti (AS Roma) gol, Dorgu (US Lecce) parato, Vetkal (AS Roma) parato, Samek (US Lecce) gol, Falasca (AS Roma) gol, Corfitzen (US Lecce) gol, Missori (AS Roma) parato, Berisha (US Lecce) fuori.

Ammoniti: 2′ Pisilli (AS Roma), 35′ Vulturar (US Lecce), 80′ Burnete (US Lecce), 116′ Faticanti (AS Roma), 120’+1 Paşcalău (US Lecce).

Espulsi: nessuno.