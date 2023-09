NOTIZIE ROMA CALCIO – Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisione prese dopo la 5a giornata di Serie A.

Per quanto riguarda la Roma: seconda sanzione per Paredes, prima per Kristensen. Per quello che riguarda il Genoa, prossimo avversario dei giallorossi in campionato, un turno di squalifica per Aaron Martin.

L’esterno del Genoa è stato espulso per doppia ammonizione nell’ultima di campionato contro il Lecce e dunque salterà la gara contro la Roma.