Giudice Sportivo, un turno a Kristensen e Beltran: saltano Fiorentina-Roma

NOTIZIE AS ROMA – Dopo la 27esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, Rasmus Kristensen (attualmente infortunato a causa di una lesione alla coscia sinistra) salterà la partita contro la Fiorentina.

Il terzino danese era diffidato e ha ricevuto il quinto cartellino giallo del suo campionato al minuto 25 della partita contro il Monza. Settima sanzione per Bryan Cristante, prima invece per Mile Svilar e Angelino. Restano diffidati Diego Llorente e Lorenzo Pellegrini.

Per quanto riguarda la Fiorentina, prossimo avversario della Roma, Beltran è stato ammonito per la quinta volta, motivo per cui anche lui, come Kristensen, salterà la partita contro i giallorossi.

Fonte: legaseriea.it