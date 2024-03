Champions League, il Bayern Monaco non dà scampo alla Lazio: 3 a 0 all’Allianz Arena, biancocelesti eliminati

ALTRE NOTIZIE – Finisce agli ottavi di finale l’avventura della Lazio in Champions League: non basta alla squadra di Sarri l’1 a 0 dell’Olimpico, perchè all’Allianz Arena termina 3 a 0 per il Bayern Monaco.

Partita senza storia, con i tedeschi che dominano il match e non danno tregua ai ragazzi di Sarri. Gara che si sblocca al 39′ grazie a un colpo di testa di Kane su assist di Guerreiro.

Prima dell’intervallo raddoppio del sempreverde Thomas Muller, anche a lui a segno di testa su cross di De Ligt. Nella ripresa chiude i conti Kane, per la doppietta personale e il 3 a 0 finale.

Lazio eliminata, il Bayern va ai quarti. Si qualifica anche il PSG, che dopo la vittoria in casa passa anche sul campo della Real Sociedad per 2 a 1.

Giallorossi.net – T. De Cortis