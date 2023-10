Giudice sportivo: un turno di squalifica per Paredes. 5mila euro di multa all’Inter per i cori contro Lukaku

NOTIZIE AS ROMA – Terminata la decima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte.

Per quanto riguarda la Roma, 3mila euro di ammenda al club giallorosso “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo”.

Una giornata di squalifica per Leandro Paredes che da diffidato è stato ammonito nel corso del match con l’Inter: il centrocampista salterà Roma-Lecce. Inoltre, c’è da segnalare l’ammonizione più ammenda di 1500 euro per Gianluca Mancini (“sanzione aggravata perché capitano della squadra”); la seconda sanzione per Cristante e la prima per Ndicka, anche loro ammoniti contro i nerazzurri. Infine, prima sanzione anche per il vice di Mourinho, Salvatore Foti.

Inoltre, è stata multata anche l’Inter con un’ammenda di 5mila euro “per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria” e il riferimento è a Romelu Lukaku.