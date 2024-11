Giudice Sportivo: una giornata al match analyst Salzarulo e multa alla Roma. Seconda sanzione per Koné

NOTIZIE ROMA CALCIO – È stato pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo per le gare dell’undicesima giornata di Serie A. Squalificato per un turno Michele Salzarulo, match analyst della Roma, squalificato per una giornata effettiva di gara, “per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale“.

Sanzionato di cinquemila euro il club giallorosso “per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato due fumogeni e due petardi nel recinto di giuoco, uno di questi, al 30° del primo tempo, in prossimità dei fotografi posizionati all’altezza di una bandierina del calcio d’angolo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Per quanto riguarda invece i calciatori, prima sanzione al portiere Mile Svilar e seconda per il centrocampista Manu Koné.

