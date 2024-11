Scaloni lascia a casa Dybala: niente Argentina per lui e Soulè, convocato Paredes (FOTO)

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala non partirà da Roma per raggiungere l’Argentina nel corso del prossimo stop del campionato per gli impegni delle nazionali.

Scaloni ha infatti diramato l‘elenco dei convocati per gli impegni contro Paraguay e Perù e in lista non figura il nome dell’attaccante giallorosso. Non c’è spazio nemmeno per Matias Soulè, che dunque non riconquista la nazionale dopo il gol di Verona.

Presente invece Leandro Paredes nonostante il suo scarso impiego in giallorosso, con Juric che gli sta preferendo Konè, Le Fee, Cristante e spesso anche il giovane Pisilli.

#SelecciónMayor 📋 Lista de convocados por Lionel Scaloni para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias ante #Paraguay 🇵🇾 y #Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/qWxU4ryLer — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 5, 2024

