Juric non si tocca, i Friedkin hanno deciso: avanti col croato per dare una sterzata ai risultati

AS ROMA NEWS – Ivan Juric non si tocca. Almeno per il momento. Dan e Ryan Friedkin hanno rotto gli indugi e deciso di non operare alcuno scossone alla guida della squadra.

Dopo aver sondato diversi allenatori, i texani hanno scelto la strada meno popolare tra i tifosi: dare fiducia al tecnico croato, convinti che con lui la squadra darà una sterzata ai risultati così deludenti.

Questo è quanto fa trapelare la Roma in questi minuti dalle mura di Trigoria. Si va avanti con Juric, che però ora deve ribaltare la situazione insieme ai calciatori. Union Saint-Gilloise e Bologna saranno due banchi di prova molto importanti prima della pausa, dove si tireranno le prime somme di questa scelta.

