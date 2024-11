“ON AIR!” – FERRAZZA: “Giorno di riposo non deciso da Juric, è una cosa gravissima”, TORRI: “Ai Friedkin non gliene frega niente della Roma”, PRUZZO: “Lampard? Per l’amor di Dio”, NARDO: “De Rossi la scelta più logica”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Passano i giorni e non succede niente. C’è questa situazione di impotenza che vive il tifoso della Roma. Dopodomani si rigioca ed è probabile che si perda anche contro il Saint-Gilloise, che è una squadra più forte dell’Elfsborg e forse pure del Verona. Questi signori (i Friedkin, ndr) ci hanno tolto il presente. E hanno anche provato a toglierci il passato, e mi riferisco al tentativo di cancellare delle tracce recenti del passato come se fossero delle medaglie da appuntarsi al petto. La prima cosa che gli hanno consigliato è di cancellare tutto quello che aveva fatto Pallotta e la sua cricca, e per questo non è stato richiamato Massara quando era libero o Fenucci perchè era della Lazio. Però Mancini si può trattare… Sono spaventato, e la classifica è la cosa che mi preoccupa di meno…”

Ciccio Graziani (Rete Sport): “La speranza è sempre l’ultima a morire, ma oggi faccio fatica anche io…i segnali non sono positivi, perchè non c’è una società alle spalle, i Friedkin non sappiamo cosa stiano facendo, Ghisolfi non si sa che sia, l’allenatore è in difficoltà e fa delle riflessioni che non condivido. Ma se tu hai due punte, e quando mi fai uscire Dovbyk mi metti Baldanzi, ma Shomurodov che fa? Allora facciamogli fare l’idraulico o il giardiniere a Trigoria, perchè sennò come fa a giustificare lo stipendio che prende?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Penso che a questo punto Juric rimarrà fino a giugno e poi si vedrà…questo è… Lui ha visto una squadra in crescita, filosofia di gioco straordinaria, Zalewski gioca sempre, e per di più non si allenano neanche tutti i giorni, perchè tocca andare piano… Avevano detto “ora arriva Juric e fa un macello“, e invece gli hanno pure menato…e adesso ne ho pure la certezza…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il fatto che la squadra oggi non si alleni è una cosa gravissima…non ci volevo credere…sono scioccata. Ma stiamo scherzando? Forse i giocatori avevano un compleanno, o una cresima… Io sono convinta che non decide Juric, perchè se decideva lui stavano in ritiro… Ma come, con questi risultati dovevi stare in ritiro fino a Natale, e invece ti riposi…ma scherziamo?…ma solo in campo sti giocatori sono mosci…è una presa in giro totale…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Lampard è un nome che sta andando molto, Potter anche è reale…qualcosa si muove. Poi è chiaro che nel calderone ci finisce chiunque. Il vero dramma è non conoscere la reale volontà dei proprietari. Se non hai una strategia chiara davanti, diventa difficile. I Friedkin sono capaci di fare qualsiasi cosa, e a oggi la pista estera sembra quella che li convince di più. E l’idea è quella di fare al nuovo tecnico un contratto pluriennale, e quindi la scelta che farai adesso sarà determinante per il futuro. Quindi non puoi sbagliare un’altra volta…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La scelta di De Rossi era paraculesca, quella di Juric è sembrata fuori luogo, perchè non è sembrato un upgrade, perchè non avevi tra le mani un tecnico top. Ora togliere Juric per metterci Lampard che scelta sarebbe? Ma dov’è l’alto profilo? Ragazzi, io spero che non sarà mai il tecnico della Roma…ma che logica avrebbe?…Ora o dai forza alla posizione di Juric, o convinci un allenatore top, ma mi sembra un’utopia, oppure la cosa più sensata sarebbe tornare a un mese e mezzo fa… Perchè se punti su un allenatore straniero con un contratto pluriennale, se non funziona ti ritrovi un altro allenatore sul groppone da dover stipendiare…ma ci rendiamo conto? Detto che De Rossi non è un allenatore esperto, la soluzione più logica sarebbe provare a ripartire con lui, anche per togliere alibi ai calciatori…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Perchè a Open Var non ci hanno fatto sentire l’audio dell’episodio del gol di Magnani? Il servizio improvvisamente sparisce, e non ce lo fanno sentire…perchè? Forse perchè se si fosse sentito l’audio ci si sarebbe resi conto che al VAR non hanno visto le immagini giuste? E chi li ripaga questi danni alla Roma? Che cosa sta succedendo nel calcio italiano? Questa è una domenica che io ho vissuto come ai tempi di Calciopoli. Quello che sta accadendo è da analizzare profondamente…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Qua non funziona niente: non funzionano le contestazioni, non funzionano gli striscioni, non funziona lo stadio vuoto. La proprietà è totalmente assente, non fa niente: né dà fiducia a Juric, ma nemmeno né lo caccia. Non fa nulla e la barca va avanti, e questa è la cosa più grave…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ai Friedkin non gliene frega niente della Roma, e non so se gliene è mai fregato…Questi sono scappati due mesi fa e non si sono più visti. Non hanno più dati segnali di vita, ma d’altronde quelli non li davano manco prima. Ora non si vede più nessuno. E per di più non c’è nessuno a Trigoria, c’è un avvocato con una certa simpatia per il Milan e un paio di graziose ragazze…La situazione è disperata, e sapete che animo ottimistico mi possiede…io spero che passi la nottata, perchè non è vero che si è toccato il fondo, la Roma ha cominciato a scavare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Fino a due settimane fa portiere e stopper erano delle garanzie, ma se ti vengono meno pure loro diventa dura. Ci sono una serie di complicanze dovute a non so cosa. Bisogna trovare un paio di partite positive, fermare tutto e riassettarsi. La classifica è davvero brutta e serve una svolta… C’è un crollo di richieste per andare a vedere le partite, ed è una cosa che non esiste nell’idea del tifoso romanista… La squadra non è presente, nemmeno in occasione di quel gol subito dopo una gomitata: ma vuoi fare capanno intorno all’arbitro? E invece la squadra è ferma, capitano compreso… Lampard? Ma per l’amor di Dio…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Lottare per la retrocessione? Non penso proprio che la Roma possa farlo, anzi, ne sono convinto. C’è una via di mezzo tra lottare per la retrocessione o per la Champions, e la Roma è questa via di mezzo. Ora è tutto nero, alla Roma è tutto un equivoco, da Soulè pagato 30 milioni o Le Fee 23, sono 53 milioni, non sono pochi. Ma come si fa a pensare che la Roma possa lottare per la retrocessione, peggio di così non penso possa fare…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La stagione della Roma ormai non si salva, perchè non arriverà nemmeno settima. La stagione è stata buttata via, sono stati fatti troppi errori: il primo è stato confermare De Rossi senza avere fiducia in lui. Ora continui a sperare che Juric maturi chissà quali cambiamenti, ed invece è tutto tempo che si sta perdendo. Il mercato della Roma era da prime quattro, e invece la stagione è già andata…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ difficile salvare la stagione della Roma, molto difficile…Mi sembra una squadra nella quale non vedo spiragli di invertire la rotta. Juric non è uno che ti spinge a essere ottimista, ma non è solo quello, è un insieme di fattori. La vedo complicatissima…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!