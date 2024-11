ULTIME DA TRIGORIA – Juric concede un giorno di riposo alla squadra. Domani alle 19 la conferenza stampa del tecnico

AS ROMA NEWS – Sorpresa a Trigoria: a due giorni dalla gara contro l’Union Saint-Gilloise di Europa League che si disputerà in Belgio, Ivan Juric ha concesso un giorno di riposo alla squadra.

La Roma dunque non si allenerà oggi al Fulvio Bernardini, con i calciatori che si ritroveranno solo domani, giorno della rifinitura, per preparare la gara contro la formazione belga. Una scelta che non ha fatto piacere alla tifoseria, già in fermento visti i risultati della squadra.

Domani pomeriggio la squadra partirà per Bruxelles, poi alle 19 mister Juric, confermato momentaneamente sulla panchina giallorossa, parlerà alla stampa nella conferenza prepartita. Insieme a lui un calciatore, il cui nome sarà reso noto nelle prossime ore.

Giallorossi.net – A. F.

