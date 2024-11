Roma sull’orlo di una crisi di nervi: ora mezza squadra pensa alla fuga

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La crisi profonda dentro la Roma si palesa a Trigoria, dove c’è una totale assenza di figure dirigenziali di riferimento, e sul campo, con una squadra allo sbando e calciatori depressi.

Tanti di loro, scrive oggi Il Messaggero, sono addirittura sull’orlo di una crisi di nervi. Si nota in campo e dai loro volti in panchina. E questo non li solleva da colpe che, in questi casi, non possono essere solo attribuite all’allenatore. Juric se ha una responsabilità è quella di non aver conquistato la totalità dello spogliatoio, questo ormai è evidente. Questione di carattere, di atteggiamento, di scelte dei ruoli.

Intanto però da Hummels a Paredes tanti giocatori cominciano a pensare all’addio. La situazione di precarietà non la vive solo Mats, ma pure gente che fino a ieri era nell’ossatura della squadra, come Cristante e Paredes (e in parte Pellegrini), specie quest’ultimo si sente escluso e il Boca è pronto ad accoglierlo.

Lo stesso ragionamento lo fa Shomurodov (e qui vale anche per il club, che ha cercato di piazzarlo anche in estate), che non entra nemmeno quando c’è da sostituire Dovbyk. E perfino Hermoso, scrive il Corriere della Sera, si è già pentito della scelta fatta in estate.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera

