Giudice sportivo: una giornata di squalifica a De Rossi

NOTIZIE ROMA CALCIO – Conclusa la quarta giornata di campionato il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte.

Per quanto riguarda la Roma, Daniele De Rossi sconterà una giornata di squalifica dopo l’espulsione per somma di ammonizioni contro il Genoa e, dunque, non sarà in panchina domenica all’Olimpico contro l’Udinese.

Da registrare anche la prima sanzione per Pellegrini, Pisilli e Shomurodov.

