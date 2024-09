Zalewski, presentata un’istanza alla Roma: reintegro entro domani o via a un’azione legale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski chiede alla Roma di essere reintegrato in rosa. Altrimenti il club giallorosso rischia di vedersi avviata un’azione legale da parte del calciatore polacco.

Lo riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero. Il quotidiano racconta oggi come i legali del calciatore giallorosso abbiano presentato al club capitolino un’istanza di reintegro, mettendo in evidenza il provvedimento «palesemente punitivo» nei suoi confronti per non aver rinnovato il contratto in scadenza a giugno del 2025.

La Roma dovrà reinserirlo in prima squadra entro domani, in caso contrario Nicola potrà fare vertenza al club chiedendo il «reintegro coattivo» sulla base di una possibile violazione dei diritti del lavoratore.

Di questo tema scottante si occuperanno i Friedkin, rientrati a Trigoria proprio in queste ore e che ieri hanno avuto un primo incontro con la dirigenza del club giallorosso.

