“ON AIR!” – ROSSI: “Anno di transizione, la Roma chiuderà tra il sesto e il decimo posto”, CORSI: “Giocatori contro Souloukou perchè ha mandato via amici loro”, VISNADI: “Friedkin a Trigoria per vedere se Soulè è ancora vivo”

David Rossi (Rete Sport): “Sono convinto che quella della Roma sarà una stagione tra il sesto e il decimo posto. Per quello che vedo, mi arriva e percepisco, questo sarà un anno di transizione. Non dico che la Roma voglia arrivare quarta, gioca per vincere sempre, ma poi non ci riesce per una serie di motivi, alcuni evidenti e altri meno. La Roma ha iniziato un azzeramento che non è ancora finito: ci vogliono ancora un paio di sessioni di mercato per completarlo. Sarà un lavoro lungo e difficile, ma la parte dura sarà sopportare i Genoa-Roma che ci saranno lungo tutto l’anno. Perchè temo che di partite come Genoa-Roma ne vedremo parecchie durante tutta la stagione. E non si tratta di pessimismo, ma di realismo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non penso che la rosa della Roma non sia da decimo posto. Al momento parte sicuramente dietro ad almeno tre squadre: Inter, Napoli e Juventus. Con le altre se la deve giocare, ed è attrezzata per farlo. Che poi ci siano delle difficoltà, che si sia partiti in ritardo, che De Rossi sia partito con l’idea di giocare 4-3-3 e sia finito a schierare il 3-5-2, che non siamo gestire la questione Zalewski, che Saelemaekers arriva e si frattura subito…tutto vero. Però non può essere la Roma che dice oggi la classifica. Io un minimo di fiducia ce l’ho, e spero che De Rossi possa cambiare lui la rotta. Magari supportato da una proprietà che ieri si è palesata. Spero che la sua posizione non sia in bilico. In un momento come questo una società forte si schiera dalla parte del suo allenatore, e lo protegge…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma deve partire dalla difesa a tre, poi da lì cambi dal 3-5-2 con Dybala e 3-4-3 quando non c’è Dybala. Soulè è un giocatore da fascia laterale, non lo vedo bene nel 3-4-2-1… Uscire dalle prime 4 o 5 sarebbe un fallimento, perchè hai speso tanto. Ma se vai a stringere ci sono Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Napoli che sono forti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A Trigoria adesso ci sono dei giocatori che non possono vedere Lina Souloukou. E’ una cosa che sanno tutti, ma perchè i calciatori parlano. Bisogna vedere se sono contrariati perchè ha mandato via amici dentro la società, oppure per questioni di acquisti o altre situazioni. Io penso perchè ha mandato via tanti amici loro…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’arrivo a Roma dei Friedkin è sempre una notizia. De Rossi è stato scelto da loro, per cui non c’è stata aria di decisioni forti. Da quello che so, hanno parlato con la dirigenza di cose extra campo come lo stadio, ma anche di mercato e delle questione Zalewski. De Rossi al momento non è in discussione, ma poi sono sempre i risultati a fare la differenza, per cui le prossime tre partite saranno importanti. Una linea più marcata verrà tracciata a ottobre…Saelemaekers? Dopo l’intervento dovrà stare completamente fermo per un mese, e poi ci vorrà un altro mese per riatletizzarsi. Penso che per fine novembre dovrebbe rientrare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Su Zalewski De Rossi è stato mandato alla sbaraglio, perchè non puoi andare in conferenza stampa a dire che verrà reintegrato in caso di rinnovo…lui non sapeva che dire… La difesa a tre? Sono curioso di capire se sarà una scelta definitiva o solo per il Genoa. In questo inizio di campionato abbiamo visto un po’ tutto, ma questo modulo taglia fuori Soulè, uno degli investimenti più importanti di questo mercato…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Questa città è meravigliosa, ieri si era sparsa la voce che i Friedkin fossero arrivati a Roma per cacciare De Rossi…sarebbe stato un grande esempio di un imprenditore, che decide di far guidare una sua azienda a un signore al quale ha fatto un contratto di tre anni dopo sei mesi di prova. E dopo un giorno, perchè per me la Roma di Genova è stato il vero primo giorno di quest’anno, decide di mandarlo via. Farebbe un complimento a sé stesso un imprenditore che ragionasse così. Fortunatamente i Friedkin sono a Roma per altre questioni…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Tutti siamo delusi dall’inizio di campionato della Roma, ma non sono nemmeno troppo stupito: la Roma è partita con due mesi di ritardo. Ricordiamoci poi che la squadra ha giocato tre trasferte nelle prime quattro partite. Non mi piace dare alibi, però è un dato di fatto. Detto questo, ribadisco che sono deluso dal campionato della Roma. Ma vi domando: secondo voi abbiamo ancora visto la squadra che ha in mente De Rossi? Secondo me no…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’Udinese è in un momento molto positivo e penso che per la Roma domenica non sarà facile…Bisogna fare i tre punti il prima possibile, per dare sicurezza all’ambiente. A Genova la partita è girata male negli episodi, però credo si debbano dare meno scuse ai giocatori trovando un’identità tattica. il calendario sulla carta è agevole, quindi è necessario ingranare…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma domenica deve assolutamente vincere. L’Udinese mi sembra una squadra destinata a fermarsi. Corre molto, e ha grande fisicità, ma se la Roma non batte nemmeno l’Udinese in casa allora diventa dura. Il prossimo deve essere assolutamente un turno pro-Roma. L’arrivo dei Friedkin? E’ una cosa normale, il proprietario cerca di capire cosa c’è che non va. Me li aspetto allo stadio domenica, sarebbe anche un modo per stare vicino all’allenatore, che mi appare molto in difficoltà…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’arrivo dei Friedkin mi sembra una cosa normale, la Roma è un club nel quale hanno investito molto ed è normale che vogliano capire cosa sta succedendo. La Roma però trova l’Udinese nel momento peggiore possibile, perchè i friulani giocheranno sereni e senza ansia, se la partita va bene è un trionfo, se va male pazienza. Mentre per la Roma è una partita complicatissima, deve cercare di trasformare l’ansia in energia positiva…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Il grande enigma della Roma è Soulè, forse i Friedkin sono arrivati a Roma per capire se è ancora vivo… Hai pagato 30 milioni un giocatore facendo le fortune di un’altra squadra, e mi sembra che ci sia qualcosa di anomalo. L’approccio di De Rossi a questo inizio di stagione non riesco a comprenderlo, mi sembra che stia rinnegando tutto quello che aveva fatto la scorsa stagione. Se passi alla difesa a tre allora un giocatore come Soulè dove lo metti? Saelemaekers è arrivato quasi per caso a fine mercato, e il giorno dopo diventa imprescindibile. Anche questo non mi sembra una cosa di chiarezza estrema…”

