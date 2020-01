AS ROMA NEWS – Il Giudice Sportivo ha diramato tutte le decisioni inerenti alla prima giornata di ritorno di Serie A.

Nessun giocatore della Roma è stato squalificato per la prossima gara in programma, che vedrà i giallorossi di Paulo Fonseca avversari della Lazio.

Entra in diffida Jordan Veretout, terza sanzione per Edin Dzeko e prima per Pau Lopez.

Fonte: legaseriea.it