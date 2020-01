Coppa Italia, Juventus-Roma: i convocati di Fonseca, in lista Felipe Estrella

ULTIME NEWS AS ROMA – Sono stati appena resi noti i convocati di mister Paulo Fonseca per la partita di domani sera contro la Juventus valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Nell’elenco torna a figurare il nome di Federico Fazio, mentre sono ancora indisponibili Perotti e Pastore. Aggregato dalla Primavera il giovane attaccante Felipe Estrella. Questo il tweet della Roma con la lista completa dei convocati: