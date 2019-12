Gli auguri di buon Natale ai nostri lettori dalla redazione di Giallorossi.net

Gli anni passano, ma la passione per i colori giallorossi è sempre quella, come il primo giorno in cui abbiamo urlato “forza Roma!“. Sono stati giorni particolarmente felici per noi romanisti visto questo finale di 2019: Fonseca è riuscito a dare un’identità alla squadra, a tenerla sul pezzo e a chiudere al meglio questo anno.

Ora per qualche giorno il campionato va in vacanza, ma ci penseranno le voci di mercato, le questioni legate allo stadio e il possibile passaggio di proprietà a rendere frizzanti queste vacanze di Natale qui su Giallorossi.net.

La nostra redazione non va mai in ferie: il sito sarà continuamente aggiornato e vi regalerà le ultime notizie sulla Roma come fatto in ogni altro giorno dell’anno. Continuate dunque a seguirci anche durante le feste, tra una fetta di panettone e un bicchiere di spumante.

Vi auguriamo il meglio per queste vacanze di Natale. Anche se non potete saperlo, siamo affezionati ad ognuno di voi, specialmente a tutti quei lettori che partecipano attivamente al sito commentando assiduamente le notizie, contribuendo a rendere unico questo portale. Un grazie di cuore a tutti voi. Buone Natale, e sempre forza Roma!

La redazione di Giallorossi.net