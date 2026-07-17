Godts e Nusa: D’Amico non aspetta, ecco le alternative a Summerville

La Roma aspetta Crysencio Summerville, ma non può restare ferma. L’esterno del West Ham resta il nome preferito di Gian Piero Gasperini, il profilo individuato per alzare il livello dell’attacco giallorosso. La risposta del giocatore è attesa nelle prossime ore, ma tra le richieste d’ingaggio dell’olandese e la concorrenza dell’Aston Villa, a Trigoria stanno già lavorando alle possibili alternative. Perché il mercato non aspetta nessuno.
Secondo quanto riportato dai quotidiani oggi in edicola, uno dei nomi che continua a circolare con forza è quello di Antonio Nusa. Già rilanciato ieri da Il Romanista, l’esterno norvegese del Lipsia resta una pista concreta nel caso in cui Summerville dovesse sfumare. Il giocatore avrebbe dato piena apertura alla Roma e il suo stipendio sarebbe considerato alla portata dei giallorossi. Il nodo, anche in questo caso, riguarda il cartellino. La Roma non vuole andare oltre il budget previsto per Summerville, quindi una cifra intorno ai 40-45 milioni di euro bonus compresi. Resta da capire se questa valutazione potrà bastare al Lipsia, anche perché Nusa è un profilo seguito da diversi club della Premier (e non solo) pronti a inserirsi.
Ma non c’è solo Nusa. Il Corriere dello Sport rilancia anche il nome di Mika Godts, esterno sinistro belga dell’Ajax. Si tratta di un’ala mancina di piede destro, utilizzabile anche sulla corsia opposta, che si è messo in grande evidenza nell’ultima stagione. I numeri spiegano perché la sua valutazione sia in forte crescita: nella stagione 2025-26 Godts ha collezionato 44 presenze complessive, con 17 gol e 15 assist. Un rendimento che ha attirato l’attenzione della Roma, alla ricerca di un giocatore con caratteristiche simili a Summerville: rapidità, dribbling, capacità di saltare l’uomo e incidere negli ultimi metri. Anche per Godts l’investimento sul cartellino potrebbe aggirarsi intorno ai 40-45 milioni, quindi nella stessa fascia economica prevista per Summerville e Nusa. La differenza, però, sarebbe sull’ingaggio: all’Ajax il belga guadagna circa 700 mila euro a stagione, una cifra molto più bassa rispetto alle richieste dell’olandese del West Ham. La Roma potrebbe quindi provare a convincerlo con una proposta intorno ai 2 milioni, restando dentro parametri molto più sostenibili.
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Il quadro è chiaro: Summerville resta il preferito di Gasperini, ma la Roma non vuole farsi trovare scoperta. Nusa e Godts sono le due piste alternative più calde, entrambe costose sul cartellino ma più gestibili sul piano salariale. La risposta dell’olandese indirizzerà le prossime mosse di D’Amico.
FONTI: Corriere dello Sport, Il Romanista, Leggo
Finalmente verso quello giusto, daì…
Sono nomi importanti, di livelli e già pronti, ma dobbiamo vendere… 💛❤️
d’amico non aspetta, aspettiamo noi.
si leggono tanti nomi a 45/50 mln. Ma possibile che non ci sia più il vero scouting per trovare qualche giocatore sconosciuto a poco prezzo ma che è superiore a quelli di 45/50? Esisterà al mondo un simil giocatore..
@MR.ROBOT, i scouting calcistici, sono tutti sotto paga della gloriosa SS Lazio. Purtroppo eh.
Certo che c’è ma comporta una certa dose di rischio che probabilmente il Gasp non vuole accettare soprattutto ora che dovrà giocare in CL.
Non possiamo andare oltre 40 45 per l’esterno che dobbiamo prendere da due anni, forse perché ne servono 25 per un altro Robinio Vaz ?
Peccato che Vaz sia costato 20 più bonus, non 25. Ovvero il 25% in meno di quanto si continui ad affermare qui, una cifra quindi congrua considerate quelle che stanno girando ora.
ogni giocatore diventa una telenovela una lentezza imbarazzante anche quest’ anno il povero Gasperini non avrà la rosa al completo
Godts senz’altro un’ operazione molto più sostenibile di Summerville. Mi auguro lui.
Gira la ruota!
bel profilo godts, però vi prego iniziamo a chiudere qualche acquisto
Incredibile, NEMMENO Lotito fa delle campagne acquisti così!
Ma che sono venuti a fare questi americani che ragionano col CONTAGOCCE e non hanno MAI un entusiasmo. Nemmeno per la Champions.
E noi tifosi stiamo li a fare i conti tutti i giorni come se fossimo dei ragionieri.
Che tristezza!..
Certo, alternative che costano lo stesso di Summerville e anche di più!
conservo poco tutti e tre. ma godts mi pare l’unica trattativa plausibile per costi e richieste di stipendio.
pensare di trovare un accordo quando tra domanda e offerta ballano 15 o 20 milioni mi pare complicato.
e anche pensare che un giocatore si abbassi le pretese di oltre 1 milione mi pare altrettanto complicato…
a meno che non punti a chiudere l’ultimo giorno di mercato coi saldi di fine stagione
magari Godts
quanto me fanno ride
prende 700
La Roma potrebbe quindi provare a convincerlo con una proposta intorno ai 2 milioni,
ma perché se gli offri 1,5 se butta per terra a piange?
Per me Godts dovrebbe essere la prima scelta
Io sarò contento solo quando questi americani lasceranno la Roma ,ogni anno la stessa storia lo stesso immobilismo…nn è questione di direttore sportivo ma di società,che pensa di comprare la Ferrari con le noccioline
Greenwood, pur di guadagnare i 7 mln netti che chiedeva, sceglie la Turchia e non Roma.
Celik rinuncia a giocare la Champions e passa al lato oscuro della forza pur di avere il triennale da 4 mln netti che chiede da tempo.
Summerville esita e probabilmente finirà altrove perché i 4 mln netti che gli abbiamo proposto non lo soddisfano.
Pure Pellegrini esita.
Sono professionisti e ci sta, ma ad oggi la conquista della Champions ed il cambio di DS non sembrano aver aumentato il nostro appeal.
Intavolare trattative sperando che la controparte abbassi i prezzi dei cartellini…probabilità di riuscita pari a 0. O si aspetta il 31 luglio con la sorte dell’FPF o la vendita di Koné, solo così riusciremo realisticamente a comprare qualcuno.
Godts, dopo El Mala, probabilmente è il miglior profilo da prendere.
Non dovrebbe essere il ripiego ma la prima scelta (seconda perché per me El Mala sarà un super top player nel giro di un paio di anni).
Thiago Pinto, Ghisolfi, Massara, D’Amico, cambiano i DS ma l’articolo è sempre uguale non vi viene il dubbio che la colpa è di padre e figlio.
Tutti con le stesse richieste, tutti contesi da altri Clubs, tutti ad aspettare destinazioni più ricche, tempi dilatati per delle risposte, FPF, progetti difficili da incastrare tra vendite (che non ci sono) e spese troppo onerose. Raga, qui già troppo caldo pure sto stillicidio non ci fa molto bene….
Personalmente Godts tra questi nomi è il mio preferito. Da quel poco che ho visto è un giocatore in grado di dribblare anche da fermo, negli spazi stretti, e nel nostro campionato, con le difese chiuse, sarebbe proprio quello che serve. Incrocio le dita!
17 luglio 2026 già fatti almeno 100 nomi diversi.
godts per età , rendimento , costi ed esperienza secondo me e’ la scelta più giusta .. ha un ingaggio basso se gli offri 2 mln accetta sicuro . quindi cartellino + ingaggio costa molto meno di Summersville e ha numeri addirittura forse più interessanti
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.