Godts e Nusa: D’Amico non aspetta, ecco le alternative a Summerville

La Roma aspetta Crysencio Summerville, ma non può restare ferma. L’esterno del West Ham resta il nome preferito di Gian Piero Gasperini, il profilo individuato per alzare il livello dell’attacco giallorosso. La risposta del giocatore è attesa nelle prossime ore, ma tra le richieste d’ingaggio dell’olandese e la concorrenza dell’Aston Villa, a Trigoria stanno già lavorando alle possibili alternative. Perché il mercato non aspetta nessuno.

Secondo quanto riportato dai quotidiani oggi in edicola, uno dei nomi che continua a circolare con forza è quello di Antonio Nusa. Già rilanciato ieri da Il Romanista, l’esterno norvegese del Lipsia resta una pista concreta nel caso in cui Summerville dovesse sfumare. Il giocatore avrebbe dato piena apertura alla Roma e il suo stipendio sarebbe considerato alla portata dei giallorossi. Il nodo, anche in questo caso, riguarda il cartellino. La Roma non vuole andare oltre il budget previsto per Summerville, quindi una cifra intorno ai 40-45 milioni di euro bonus compresi. Resta da capire se questa valutazione potrà bastare al Lipsia, anche perché Nusa è un profilo seguito da diversi club della Premier (e non solo) pronti a inserirsi.

Ma non c’è solo Nusa. Il Corriere dello Sport rilancia anche il nome di Mika Godts, esterno sinistro belga dell’Ajax. Si tratta di un’ala mancina di piede destro, utilizzabile anche sulla corsia opposta, che si è messo in grande evidenza nell’ultima stagione. I numeri spiegano perché la sua valutazione sia in forte crescita: nella stagione 2025-26 Godts ha collezionato 44 presenze complessive, con 17 gol e 15 assist. Un rendimento che ha attirato l’attenzione della Roma, alla ricerca di un giocatore con caratteristiche simili a Summerville: rapidità, dribbling, capacità di saltare l’uomo e incidere negli ultimi metri. Anche per Godts l’investimento sul cartellino potrebbe aggirarsi intorno ai 40-45 milioni, quindi nella stessa fascia economica prevista per Summerville e Nusa. La differenza, però, sarebbe sull’ingaggio: all’Ajax il belga guadagna circa 700 mila euro a stagione, una cifra molto più bassa rispetto alle richieste dell’olandese del West Ham. La Roma potrebbe quindi provare a convincerlo con una proposta intorno ai 2 milioni, restando dentro parametri molto più sostenibili.

Il quadro è chiaro: Summerville resta il preferito di Gasperini, ma la Roma non vuole farsi trovare scoperta. Nusa e Godts sono le due piste alternative più calde, entrambe costose sul cartellino ma più gestibili sul piano salariale. La risposta dell’olandese indirizzerà le prossime mosse di D’Amico.

FONTI: Corriere dello Sport, Il Romanista, Leggo