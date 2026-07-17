Roma, il mercato non si accende: Moreira e Summerville ancora bloccati, Gasp in attesa

La Roma continua a muoversi, ma il mercato in entrata non si sblocca. I nomi caldi restano sempre gli stessi, Diego Moreira e Crysencio Summerville, due trattative vive ma ancora frenate da ostacoli diversi. Gasperini aspetta rinforzi, soprattutto dopo la beffa Celik, finito alla Juventus nonostante l’accordo per il rinnovo con i giallorossi. Un’uscita che lascia un vuoto sulle corsie laterali e priva il tecnico anche di un giocatore utilizzabile all’occorrenza da difensore centrale.

Secondo quanto riportano i quotidiani oggi in edicola, Moreira resta uno dei profili più richiesti da Gasperini. L’esterno dello Strasburgo piace molto per caratteristiche e duttilità, e la Roma vorrebbe portarlo a Trigoria il prima possibile. Il problema, però, non riguarda il giocatore: con il belga è già stato trovato un accordo sull’ingaggio, intorno ai 2 milioni di euro a stagione. Il nodo è il cartellino. Lo Strasburgo continua a mantenere alte le proprie richieste (secondo Il Romanista la richiesta sarebbe addirittura di 60 milioni), frenando il tentativo della Roma di abbassare la valutazione. La forbice tra domanda e offerta resta ancora ampia e questo sta rallentando parecchio l’operazione. A Trigoria speravano di trovare maggiore apertura da parte del club francese, ma per ora la trattativa procede con fatica.

Situazione opposta per Summerville. In questo caso la Roma è convinta di poter trovare un’intesa con il West Ham sulla base di un’offerta da circa 45 milioni di euro bonus compresi. Il problema, però, è legato al giocatore e soprattutto all’ingaggio. L’olandese chiede ancora circa 6 milioni di euro a stagione, cifra che la Roma non vuole raggiungere. Il club ha fissato un tetto massimo tra i 4 e i 5 milioni, anche per non alterare gli equilibri interni dello spogliatoio. Per questo a Summerville è stata presentata una proposta da circa 4-4,5 milioni più bonus, che però potrebbe non bastare. Il giocatore oggi farà ritorno in Inghilterra dopo le vacanze e la Roma attende una risposta definitiva. Gasperini vuole un’accelerata, anche perché è rimasto spiazzato dalla partenza di Celik e scottato dall’epilogo della vicenda Greenwood. Ma, almeno per ora, l’affondo decisivo non è ancora arrivato.

FONTI: Il Romanista, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero