Massara soffia Celik alla Roma: Gasp furioso. E ora ci prova anche con Pellegrini

La Roma incassa il colpo Celik e ora teme che la Juventus possa provarci anche con Lorenzo Pellegrini. Il blitz bianconero per il difensore turco, che aveva un accordo verbale per il rinnovo con i giallorossi, ha lasciato il segno a Trigoria e ha aperto un fronte molto delicato nei rapporti di mercato tra i due club.
Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, l’operazione Celik è stata chiusa in gran segreto. Il giocatore ha firmato alla Continassa un contratto di tre anni, con uno stipendio vicino ai 4 milioni di euro bonus compresi. Anche le visite mediche sarebbero state organizzate all’ultimo minuto, con ingresso al J Medical non dall’accesso principale ma attraverso l’Allianz Stadium, da un percorso privato e blindato.
Celik era in parola con Gasperini e con la Roma, che aveva lavorato per trattenerlo. Alla fine, però, la Juventus ha trovato gli argomenti giusti, soprattutto sul piano economico, per convincere il difensore turco. I primi contatti, sempre secondo la rosea, erano stati avviati con Comolli. La vicenda non sarebbe stata presa bene da Gian Piero Gasperini, che aveva spinto per la permanenza del giocatore. Il tecnico considerava Celik un elemento da trattenere e il suo passaggio improvviso alla Juventus rappresenta uno smacco inatteso da parte di Massara, che con Gasp si era lasciato non proprio benissimo, in questa fase di costruzione della nuova Roma.
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Ma il rischio, per i giallorossi, è che la beffa non sia finita. Secondo Tuttosport, la Juventus si sarebbe inserita anche su Lorenzo Pellegrini, che non ha ancora firmato il rinnovo nonostante l’ennesimo incontro avvenuto ieri tra il suo entourage e la Roma. L’ex capitano è svincolato dal 1° luglio, e questa situazione lo rende inevitabilmente esposto alle manovre di altri club. Ricky Massara ha un ottimo rapporto con Pellegrini e starebbe provando a portarlo alla Juventus. Il giocatore piace alla dirigenza bianconera e convince anche Spalletti. La Juve si è mossa con decisione, ma sa che il caso Pellegrini è diverso rispetto a Celik: il legame del centrocampista con la Roma è più profondo e l’eventuale scelta avrebbe un peso emotivo molto più forte. Pellegrini sta riflettendo e valuta con attenzione le possibilità sul tavolo, pur continuando a dare priorità a Gasperini. La Roma, però, non può permettersi di lasciare la questione sospesa troppo a lungo: dopo il caso Celik, ogni ritardo rischia di diventare un varco per chi vuole inserirsi.
FONTI: Tuttosport, Gazzetta dello Sport
Fosse che fosse la volta buona!!! Pellegrini segui di corsa il turco..
Siamo in un mondo alla rovescia. La juve prende nientepocodimeno che celik gli da 4mln di ingaggio e sembra che i fessi siamo noi…e ora vorrebbe soffiarci pellegrini wow!
Che vada pure lui, non piange nessuno. Il pacco lo ha rifilato il Gasp a Massara.
tuttosport 🤣🤣🤣
grazie grazie grazie,
poi ci risentiamo al 29esimo cross sbagliato su 30 😁😁
non si accettano resi pero!!
se può interessare, ho anche una lavatrice di seconda mano usata pochissimo 😁😁
oltre al fatto che Celik non vale 4 milioni di stipendio a stagione io dico che se non vuoi la Roma non sei degno di Roma.
ci sono difensori più forti di lui a meno.
Vincenzo
Ma magari si prendessero anche Pellegrini.
Su questa vicenda ammetto di solidarizzare più col nostro ex DS che con l’attuale coppia D’Amico/Gasp. Massara quando era nostro DS non ha mai detto una parola fuori posto anche quando arrivavano bordate sul suo operato. Ha lavorato con serietà e dal mio punto di vista meritava un altra chance perché il 3 posto è un po’ anche suo. Invece è stato allontanato e chi l’ha sostituito si è reso protagonista del vano inseguimento a Greenwood e del caso Celik: ci abbiamo guadagnato nell’avvicendamento?
siamo sicuri sia furioso gasp ,o contento? celik e pellegrini non perdi zidane e cafu
Trattative esasperanti ed allucinanti portate avanti con una lentezza che non si riscontra in nessuna società nel mondo. La vera rovina della Roma è questa.
Questo vale per chi ha detto e scritto che Massara era un “pupazzo” e che Celik poteva andare dove voleva viste le sue richieste ….ed ora Pellegrini: per lui sarebbe una grande rivincita, essere apprezzato non da una squadretta ma dalla odiata juventus. Un saluto a tutti i “capiscioni”.
ottimo, se fosse vero, Massara uno di noi! io poi ho sempre avuto un sospetto sull’interessamento di gasperini ai rinnovi: tattic fer farli muovere verso il posto champions. Vi prego … ma vi prego davvero… portate a Torino LP7.
giocatori rimpiazzabili, non sarei così addolorato
Se ha delle buone ragioni, che vada. Ce ne ricorderemo.
ma magari due pesi in meno
Solo questione di soldi. Alla faccia della attrattività della CL. Celik ha fatto bene, se è vero che lo pagano 1 Mio in piu a stagione. Che LP possa fare la stessa cosa, non mi pare possibile, troppo legato ai nostri colori. Ma se dovesse andare per lo stesso motivo del turco, andasse.
Certo che se Massara ha giocato davvero cosi sotto il tavolo, la dice lunga anche quanto il Gasp sia stato “carino”, sempre sotto il tavolo, durante l’ultima stagione.
Anche Pellegrini??????nooooo,vi pregoooo😂😂😂..mamma mia,4 milioni a sto segone turco!!!
Menomale che se ne annato
Altro bel tema senza nessun riscontro solo supposizioni. Ma fosse vera la cosa ci libereremmo di un altro peso tecnico ed economico.
Ragazzi questa è un’occasione incredibile! Due piccioni con una fava. “…il legame del centrocampista con la Roma è più profondo…”, embè basterebbe qualche spiccio in più dei Gobbi e il sogno potrebbe diventare realtà! DAJE
Organigramma della società strutturato malissimo. Non è possibile che per qualunque decisione bisogna aspettare i proprietari oltreoceano, questi ritardi si riflettono inesorabilmente sul mercato, rendendo ogni decisione farraginosa e estremamente lenta.
Si Gasp furioso… certo…
massara romanista fracico
Partendo dal presupposto che Celik non mi è mai piaciuto, calcisticamente parlando, ritenendolo al massimo un buon panchinaro.
Mi auguro che dopo questo SMACCO, questa dirigenza si renda conto che nelle trattative di mercato, non ci si può muovere con questa lentezza quasi fastidiosa. Il dilettantismo in serie A non è ammesso. Speriamo serva almeno di lezione.
prendo 1 giorno di ferie e lo porto io a Torino!
potete chiamarmi 24h su 24h!
sono pronto!
Prima c’era Massara, adesso D’Amico, la situazione non cambia: si dorme.
Massara romanista vero.
ridicoli,uno smacco non indifferente,il modo in cui è avvenuto deprime in primis il tifoso e mette il evidenza le difficoltà di una società dormiente,che poi celik non sia il massimo questo è risaputo ma lo smacco c’è stato
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.