Massara soffia Celik alla Roma: Gasp furioso. E ora ci prova anche con Pellegrini

La Roma incassa il colpo Celik e ora teme che la Juventus possa provarci anche con Lorenzo Pellegrini. Il blitz bianconero per il difensore turco, che aveva un accordo verbale per il rinnovo con i giallorossi, ha lasciato il segno a Trigoria e ha aperto un fronte molto delicato nei rapporti di mercato tra i due club.

Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, l’operazione Celik è stata chiusa in gran segreto. Il giocatore ha firmato alla Continassa un contratto di tre anni, con uno stipendio vicino ai 4 milioni di euro bonus compresi. Anche le visite mediche sarebbero state organizzate all’ultimo minuto, con ingresso al J Medical non dall’accesso principale ma attraverso l’Allianz Stadium, da un percorso privato e blindato.

Celik era in parola con Gasperini e con la Roma, che aveva lavorato per trattenerlo. Alla fine, però, la Juventus ha trovato gli argomenti giusti, soprattutto sul piano economico, per convincere il difensore turco. I primi contatti, sempre secondo la rosea, erano stati avviati con Comolli. La vicenda non sarebbe stata presa bene da Gian Piero Gasperini, che aveva spinto per la permanenza del giocatore. Il tecnico considerava Celik un elemento da trattenere e il suo passaggio improvviso alla Juventus rappresenta uno smacco inatteso da parte di Massara, che con Gasp si era lasciato non proprio benissimo, in questa fase di costruzione della nuova Roma.

Ma il rischio, per i giallorossi, è che la beffa non sia finita. Secondo Tuttosport, la Juventus si sarebbe inserita anche su Lorenzo Pellegrini, che non ha ancora firmato il rinnovo nonostante l’ennesimo incontro avvenuto ieri tra il suo entourage e la Roma. L’ex capitano è svincolato dal 1° luglio, e questa situazione lo rende inevitabilmente esposto alle manovre di altri club. Ricky Massara ha un ottimo rapporto con Pellegrini e starebbe provando a portarlo alla Juventus. Il giocatore piace alla dirigenza bianconera e convince anche Spalletti. La Juve si è mossa con decisione, ma sa che il caso Pellegrini è diverso rispetto a Celik: il legame del centrocampista con la Roma è più profondo e l’eventuale scelta avrebbe un peso emotivo molto più forte. Pellegrini sta riflettendo e valuta con attenzione le possibilità sul tavolo, pur continuando a dare priorità a Gasperini. La Roma, però, non può permettersi di lasciare la questione sospesa troppo a lungo: dopo il caso Celik, ogni ritardo rischia di diventare un varco per chi vuole inserirsi.

FONTI: Tuttosport, Gazzetta dello Sport