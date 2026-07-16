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CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

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CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 16 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Endrick resta un sogno vivo

Endrick (19) resta un nome seguito dalla Roma per rinforzare l’attacco. Gasperini lo considera un profilo ideale come vice-Malen, capace di giocare sia da punta centrale che da trequartista. L’ipotesi studiata è quella del prestito, ma l’operazione resta complessa e ancora tutta da costruire con il Real Madrid. (Il Messaggero)

Ore 9:55 – Garnacho, distanza sulle condizioni col Chelsea

La Roma continua a tenere viva la pista Alejandro Garnacho (22), ma manca sintonia con il Chelsea sulla formula. I Blues sarebbero disposti a ragionare su condizioni legate alle presenze, mentre i giallorossi vorrebbero inserire anche la qualificazione in Champions tra i parametri per far scattare l’obbligo. Al momento l’argentino resta un’opzione alternativa. (Leggo)

Ore 9:30 – Tresoldi bloccato dalla Roma

Nicolò Tresoldi (21) resta nei piani della Roma per il ruolo di vice-Malen. I giallorossi lo hanno bloccato per provare ad anticipare la concorrenza di Atletico Madrid e Borussia Dortmund. L’operazione è slegata dall’eventuale cessione di Dovbyk, ma serve trovare rapidamente l’accordo con il Bruges. (Il Messaggero)

Ore 08:45 – Koné, United pronto a muoversi

Manu Koné (25) è sempre più al centro del mercato. Il Manchester United ha avviato i primi contatti con l’entourage del centrocampista francese ed è intenzionato a presentare un’offerta intorno ai 55 milioni. La Roma attende passi ufficiali e valuta il giocatore non meno di 55-60 milioni. (Il Messaggero / Corriere dello Sport / Leggo)

LEGGI ANCHE – Koné-United, Roma al bivio: 53 milioni per chiudere l’accordo con la Uefa

Ore 08:30 – Soulé, Premier sullo sfondo

Matias Soulé (23) resta uno dei nomi in uscita dalla Roma. Sunderland e Fulham hanno parlato con il suo procuratore, ma nessuno dei due club si è ancora avvicinato alla richiesta giallorossa, fissata intorno ai 40 milioni. Il futuro dell’argentino resta quindi ancora da decifrare. (Il Messaggero)

Ore 8:15 – Moreira, lo Strasburgo chiede il 20% sulla rivendita

La Roma continua a lavorare per Diego Moreira (21). I giallorossi hanno presentato una proposta da 30 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita, ma lo Strasburgo vorrebbe alzare la percentuale al 20%. Il Chelsea, club della stessa galassia societaria dei francesi, ha dato il via libera alla cessione alla Roma. (Il Messaggero / Leggo)

Ore 7:30 – Summerville, Roma in pressing: risposta entro pochi giorni

Crysencio Summerville (24) resta la prima scelta di Gasperini per rinforzare l’attacco. La Roma ha avuto nuovi contatti con l’entourage dell’esterno del West Ham e si aspetta una risposta definitiva entro 5-6 giorni. Il nodo principale resta l’ingaggio: il giocatore continua a chiedere 6 milioni, mentre i giallorossi si sono spinti fino a 4-4,5 milioni più bonus. (Il Messaggero / Corriere della Sera / Leggo)

LEGGI ANCHE – Summerville-Roma, Di Marzio: “Pronta un’offerta da 45 milioni di euro, forse domani la riposta del giocatore

IN AGGIORNAMENTO…

Redazione Giallorossi.net

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