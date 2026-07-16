ON AIR | Orsi: “53 milioni per Konè? Lo porto a Manchester a cavacecio”, Torri: “La Roma sta già pensando al sostituto”, Rossi: “Summerville per Gasp è un top alla Malen”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “C’è chi dice come Il Romanista che il vero obiettivo della Roma sia Nusa, chi sostiene che la prima scelta sia Summerville. Tra l’altro c’è una deadline fissata al 22 luglio da D’Amico, che non è solo per Summerville, ma per tutti i nomi in ballo: Moreira, Summerville, Garnmacho…a naso però non mi sembra un discorso di D’Amico, ma più un diktat di Gasperini, scottato dalle esperienze dell’anno scorso e da quelle di quest’anno, e mi riferisco a Greenwood. Da quello che mi risulta, Summerville per Gasp è un Malen, è un top, ed è anche molto contento di poter avere Moreira. Su Garnacho, sarebbe una scommessa che lui farebbe volentieri, è un ragazzo di 22 anni su cui si può ancora intervenire e fare un certo tipo di lavoro per ricostruire la sua carriera…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Gasperini e la Roma sono convinti di andare sparati su Summerville, penso che abbiano gli argomenti giusti per convincerlo. A me più che il calciatore, preoccupa la concorrenza dell’Aston Villa. Io sono molto rasserenato: a me non sconvolge che la Roma abbia deciso di spendere 45 milioni per Summerville. Io non li reputo troppi. Io non li spenderei, perchè a me il calciatore non fa impazzire, però se veramente è il calciatore individuato da Gasperini e puoi arrivarci, a me non deve interessare se lo paghi 42 o 45 o 38 più bonus. E’ un investimento della società, dove per la prima volta non c’è nessun dubbio sul fatto che l’allenatore e il ds la pensano nello stesso modo, e allora perchè dobbiamo stare qui a sindacare. Che competenza ho per dire che Summerville vale 38 e non 42, non è questo il mio lavoro…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “L’Aston Villa ha due titolari a sinistra, non capisco perchè dovrebbe puntare su Summerville…hanno Rodgers da una parte e Buendia dall’altra… Moreira? Onestamente, avendo il parametro di Wesley, pagare il belga più di 30 milioni è un azzardo per le tue reali possibilità. Ma Gasperini secondo me lo vuole anche più di Wesley l’anno scorso, perchè vede nel calciatore una duttilità particolare. Quando l’anno scorso si diceva che non c’era feeling tra Massara e Gasp, ora che D’Amico e Gasperini sono allineati su determinati nomi, se non si riesce ad arrivare a dama su uno entro determinati giorni, si passa a un altro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Corriere dello Sport titola: “Konè, che cosa succede? Roma spiazzata“…ma spiazzata de che…così fai passare Konè per un infame. Tanti già lo diranno: “E’ lui che se ne vuole andare“, che è un classico romanista. Quando non ci sono i soldi, è un classico…ma basta con questa roba. Moreira lo prenderanno, lui guadagna 700mila euro, per cui se l’abbracceranno, poi al resto ci penserà Gasperini. Su Summerville il problema è che non si abbassa lo stipendio sotto i 6 milioni, e anche il cartellino costicchia…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “La Roma deve trattare sul prezzo di Summerville anche se c’è una clausola rescissoria da 45 milioni perchè se tu sfrutti la clausola, tu quei soldi devi darglieli tutti e subito, e non puoi rateizzarli. La Roma invece vuole darglieli in 3-4 comode rate, mentre loro li vorrebbero tutti e subito…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma sta lavorando su ruoli che abbiamo individuato come prioritari: l’esterno di centrocampo e quelli offensivi, con Gasperini che ne vorrebbe due. Per Soulè però non sono arrivate offerte e se non dovesse partire ci sarebbe abbondanza. Moreira e Summerville sono in questo momento i binari più caldi, ma entrambi non sono in via di definizione: la Roma sta lavorando per abbassare le richieste dei due club. Moreira però ha uno stipendio molto più basso e questo facilita parecchio l’affare…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Moreira e Summerville non sono assolutamente alternativi, con loro due sistemeresti la fascia sinistra, con l’olandese che giocherebbe davanti al belga. Poi certo, potresti anche schierare Moreira alto in alcune partite per dare più equilibrio. Se prendi Moreira, Celik sta in panca, per cui avresti migliorato. Io fra l’altro sono convinto che Moreira giocherebbe a destra con Wesley a sinistra. Tanti sostengono che con Moreira prenderesti due calciatori, perchè può fare due ruoli…Konè? La Roma sta già pensando ai sostituti, io faccio fatica a trovare calciatori che possano rimpiazzarlo e che siano alla sua altezza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Konè? Quando devi fare una cessione e ti capita un’occasione, se veramente il Manchester va allora non ci sono problemi, pagano quello che devono pagare senza perdere tempo. Quel reparto lì andava comunque rivisto, e se parte Konè deve essere rifatto di sana pianta…”

Nando Orsi (Radio Radio): “53 milioni per Konè? Facciamo i pullman scoperti, ce lo portiamo noi a cavacecio…secondo me sono 20 milioni in più di quello che vale Konè. In Inghilterra ti danno sempre di più, ma non è quello il valore del giocatore. Se la Roma lo vende davvero a 53 milioni fa un colpo. Per me neanche Summerville vale 45 milioni…”

Redazione Giallorossi.net