Roma, Nusa o Summerville: D’Amico gioca su due tavoli

La Roma ha scelto il tipo di esterno da consegnare a Gian Piero Gasperini. Cambiano i nomi, non l’identikit: un giocatore esplosivo, rapido, capace di saltare l’uomo e rompere le partite con lo strappo. Per questo il mercato giallorosso si sta muovendo su due binari paralleli: Antonio Nusa e Crysencio Summerville.

Il Romanista rilancia con forza il nome di Nusa, indicandolo addirittura come possibile prima scelta per l’attacco. L’esterno del Lipsia è più giovane e futuribile rispetto a Summerville, ma ha caratteristiche simili: dribbling, accelerazione, cambio di passo e capacità di creare superiorità numerica partendo da sinistra. La Roma sarebbe pronta a investire circa 45 milioni di euro per il talento norvegese, cifra considerata necessaria per provare a convincere il Lipsia. Con il calciatore ci sarebbe già un accordo per un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione, ma resta da trovare la quadra con il club tedesco.

Parallelamente resta aperta la pista Summerville, oggi al West Ham. L’olandese viene considerato un profilo più pronto all’uso, leggermente più esperto e già formato, ma con lo stesso tipo di qualità richieste da Gasperini: velocità, dribbling e capacità di attaccare l’uno contro uno. Anche per Summerville la Roma avrebbe già trovato un’intesa con il giocatore, ma manca ancora l’accordo con il West Ham. I giallorossi sarebbero pronti a mettere sul tavolo una cifra simile a quella prevista per Nusa, intorno ai 45 milioni di euro, ma l’operazione resta legata alle richieste del club inglese e alla concorrenza agguerrita dell’Aston Villa.

Il quadro, dunque, è quello di una corsa a due per il ruolo di esterno sinistro. Garnacho, che nelle scorse settimane era stato uno dei nomi più caldi, oggi sembra più defilato a causa delle difficoltà legate alla formula dell’operazione con il Chelsea. D’Amico lavora su due trattative parallele, con l’obiettivo di arrivare in tempi brevi a un esterno offensivo di alto livello. Nusa rappresenta la scommessa più futuribile, Summerville la soluzione più immediata. La Roma ha individuato il profilo, ora deve capire su quale tavolo affondare davvero.

FONTE: Il Romanista