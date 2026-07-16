Koné-United, Roma al bivio: 53 milioni per chiudere l’accordo con la Uefa

La Roma si avvicina a una scelta pesante. Manu Koné, eliminato dal Mondiale con la Francia, resta uno dei nomi più caldi del mercato giallorosso e ora il suo futuro entra nella fase decisiva. Il Manchester United fa sul serio e avrebbe pronta una proposta da 53 milioni di euro, cifra che costringerebbe i Friedkin a una valutazione concreta.

Il francese è uno dei pochi giocatori della rosa in grado di generare una plusvalenza importante. Il suo valore a bilancio è pari a 11,8 milioni, motivo per cui una cessione a 53 milioni produrrebbe una plusvalenza superiore ai 40 milioni. Un’operazione di questo tipo permetterebbe alla Roma di sistemare in modo molto rilevante la questione legata ai conti e al rapporto con l’Uefa. Sul piano contabile, l’impatto sarebbe ancora più ampio. Alla plusvalenza da circa 41 milioni andrebbero aggiunti anche il risparmio salariale lordo, pari a 5,2 milioni, e quello sull’ammortamento, circa 3,8 milioni. Numeri che rendono Koné una possibile chiave per alleggerire definitivamente la posizione economica del club.

La Roma avrebbe sondato anche una possibile destinazione londinese per il centrocampista, ma si sarebbe trattato solo di un pour-parler, senza sviluppi concreti. Diverso il discorso con il Manchester United, dove Koné è inserito in una short list che comprende anche Camavinga del Real Madrid e Scott del Bournemouth. La pista United può diventare particolarmente calda perché Camavinga difficilmente sarà lasciato partire, con il Real Madrid che chiede 80 milioni. In questo scenario, il francese della Roma resta un profilo molto interessante per i Red Devils, pronti a valutare l’affondo.

Intanto il mercato in entrata viaggia su un binario collegato. La Roma vuole evitare un nuovo caso Greenwood e stringere i tempi per Crysencio Summerville, uno dei primi nomi nella lista di Gian Piero Gasperini. Anche ieri sono proseguiti i colloqui con l’entourage dell’olandese, con l’obiettivo di ottenere una risposta entro 5-6 giorni. La possibile cessione di Koné potrebbe quindi incidere in modo diretto anche sulle mosse offensive. Da una parte la necessità di sistemare i conti, dall’altra la volontà di consegnare a Gasperini un esterno di alto livello. Il bivio è chiaro: trattenere un centrocampista importante o trasformarlo nell’operazione che può finanziare e sbloccare il mercato.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero