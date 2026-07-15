CALCIOMERCATO ROMA | Romano: “Koné, lo United accelera: contatti con l’entourage”

La Premier League torna a muoversi su Manu Koné. Il centrocampista della Roma è finito con forza nei radar del Manchester United, che ha avviato i primi contatti con il suo entourage per sondare la disponibilità del giocatore. Il club inglese cerca un centrocampista fisico, dinamico e capace di dare sostanza alla mediana. Dopo il passo indietro nell’operazione Éderson e con Eduardo Camavinga intenzionato a restare al Real Madrid, il nome di Koné è salito nella lista dei profili più seguiti dai Red Devils.

Un ruolo importante potrebbe averlo anche Omar Berrada, nuovo CEO del Manchester United, che vanta ottimi rapporti con gli agenti del centrocampista francese. Per ora non è arrivata alcuna offerta ufficiale alla Roma, riferisce Fabrizio Romano su Youtube, ma il sondaggio dello United conferma un interesse concreto. Il club inglese, in questa sessione estiva, si è già mosso con rapidità nelle operazioni di mercato, come dimostrano gli acquisti lampo di Andrey Santos e Youri Tielemans.

A Trigoria, quindi, si attende di capire se i contatti preliminari potranno trasformarsi in una proposta formale nelle prossime ore. Koné resta uno dei profili più importanti della rosa giallorossa, ma anche uno dei pochi in grado di generare una cessione pesante. La Roma osserva e aspetta: senza offerta ufficiale non c’è trattativa, ma la pista Manchester United è ora una delle più concrete da monitorare.

Fonte: Fabrizio Romano