Gasperini sceglie Summerville: perché la Roma ci punta e fin dove è giusto spingersi

Prima Greenwood, poi Garnacho, ora Summerville. Cambiano i nomi, non l’identikit: la Roma cerca un esterno capace di accendere l’attacco con uno strappo, un dribbling, una giocata che rompa l’equilibrio. Il profilo scelto nelle ultime ore porta al West Ham e a Crysencio Summerville, olandese classe 2001 che per caratteristiche sembra avvicinarsi molto all’idea di calcio di Gian Piero Gasperini. La pista, però, non è semplice. Il gradimento tecnico è forte, i primi contatti con l’entourage hanno aperto uno spiraglio, ma il prezzo fissato dagli inglesi resta alto. Ed è proprio su quella distanza, più che sul valore del giocatore, che si deciderà il futuro della trattativa.
Il profilo ideale per il gioco di Gasperini
Non è un caso che Summerville sia diventato uno degli obiettivi principali del club. L’olandese possiede infatti molte delle caratteristiche richieste dall’allenatore giallorosso: velocità, dribbling, accelerazione e capacità di creare superiorità numerica. Destro naturale, ama partire dalla corsia sinistra per rientrare sul piede forte, ma è in grado di occupare anche la fascia opposta. La sua qualità migliore è la capacità di puntare costantemente l’uomo: riceve palla, accelera e costringe il difensore ad affrontarlo nell’uno contro uno. È rapido nei primi metri, cambia direzione in un attimo e ama ricevere largo per poi puntare il terzino. Non è un giocatore che aspetta la sovrapposizione: se vede spazio, parte. Ed è esattamente il tipo di giocatore che manca alla Roma da anni. In un sistema offensivo e verticale come quello di Gasperini, un giocatore con queste caratteristiche rappresenterebbe una risorsa preziosa per aprire le difese e creare spazi per gli inserimenti dei compagni.
Dalla Championship alla Premier: un giocatore già pronto
Cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, Summerville ha trovato la definitiva consacrazione con il Leeds United. Nella stagione 2023-24 è stato il protagonista assoluto della Championship, trascinando la squadra con 19 gol e 9 assist e conquistando il premio di miglior giocatore del campionato. Prestazioni che hanno convinto il West Ham a investire su di lui nell’estate successiva. Anche in Premier League ha confermato le qualità che lo avevano reso uno degli esterni più ricercati d’Inghilterra: velocità, imprevedibilità e capacità di incidere negli ultimi trenta metri. A differenza di altri profili accostati alla Roma, Summerville non è più un talento da aspettare. A 24 anni è nel pieno della crescita calcistica e ha già accumulato esperienza tra Premier League e nazionale olandese. Pur avendo ancora margini di miglioramento, soprattutto in termini di gol e assist, arriverebbe nel momento ideale della carriera per affrontare una nuova sfida. Anche dal punto di vista caratteriale rappresenta una garanzia. Nel corso degli anni non è mai stato protagonista di particolari polemiche e viene descritto come un professionista serio, qualità che potrebbero facilitarne l’inserimento in un ambiente esigente come quello di Gasperini.
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Il nodo è il prezzo
È proprio l’aspetto economico a rendere complessa l’operazione. Il West Ham valuta Summerville oltre 50 milioni di euro, una cifra che la Roma considera (giustamente) troppo elevata. Per i giallorossi il punto di equilibrio sarebbe intorno ai 40 milioni, magari con una parte dell’investimento legata a bonus facilmente raggiungibili. Oltre quella soglia il rischio sarebbe quello di affrontare un investimento da top player per un calciatore che, pur avendo qualità importanti, deve ancora affermarsi ai massimi livelli del calcio europeo. Se la trattativa dovesse rientrare nei parametri economici fissati dalla Roma, Summerville rappresenterebbe probabilmente uno dei profili più adatti alle idee di Gasperini. È un esterno moderno, capace di dare profondità, rompere gli equilibri con il dribbling e attaccare la porta con continuità. Rispetto ad altri nomi accostati ai giallorossi offre un mix interessante tra esperienza, margini di crescita e affidabilità. La sensazione è che la Roma abbia individuato con precisione il tipo di giocatore da consegnare al nuovo allenatore. Resta da capire se il West Ham sarà disposto ad abbassare le proprie pretese. Se dovesse aprire a una trattativa intorno ai 40 milioni di euro, Summerville potrebbe davvero diventare il grande colpo dell’attacco giallorosso di questa estate.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Queste disamine sono molto interessanti; l’unico difetto che hanno è che a leggerle mi viene l’acquolina e invece non ho alcuna voglia di dire gatto finché non l’abbiamo ecc. ecc.
Più che altro sono disamine di parte (la nostra).
Dire che non vale 50 mln secondo me è inesatto perchè se guardiamo le cifre dei trasferimenti (pochi) che si stanno concludendo dobbiamo rilevare che i giocatori che spostano l’equilibrio costano parecchio. Se le caratteristiche sono queste, considerato che è un giocatore già maturo, il prezzo ci sta.
Come ho detto in altri interventi noi, che queste cifre non le possiamo raggiungere, dovremmo puntare su talenti futuribili.
Ma è possibile che di gente del genere in Italia non se ne veda da un pezzo ?
E’ possibile, ed infatti non siamo andati al mondiale.
E’ possibile perchè se guardi Summerville non è sattamente Olandese sai.
Come Mbappè e tutta la Francia, Yamal, Nico Williams, Cristiano Ronaldo (padre di capoverde), mezza Olanda, mezza Svizzera, e via dicendo.
Ma noi prima gli Italiani.
Prima ad andare a casa in effetti.
Non vale le cifre che chiedono a meno lo prenderei
seguo questa vicenda solo perché ne stanno parlando persone affidabili come romano, altrimenti sarebbe l’ennesimo nome random che viene detto per illuderci e poi rimanere delusi (ci pensavo quando ho letto stamattina di tzolis all’arsenal con il titolo “niente roma per tzolis”, giocatore che al 90% non è stato mai trattato dalla società ma che devono far passare come obiettivo sfumato). in ogni caso speriamo vada in porto, frs
Mi ha impressionato ai Mondiali, è uno che nell’uno contro uno è difficilmente marcabile e ha dimostrato di vedere la porta.
Per me è un grosso SI.
a me poco impressionato, non è stato determinate e olanda che è uscita con il marocco, boh che mondiale vedete!?
Ma che mondiale hai visto te…ha fatto due gol in 4 partite giocate, tra l’altro entrambi molto belli, ed è stato uno dei migliori dell’Olanda. Sa giocare sia a destra che a sinistra, è veramente un giocatore molto interessante. Con Gasp diventerà il nuovo Lookman.
summerville is the new greenwood, a quando il prossimo !?
Le news di domani . Besiktas offre al giocatore 8mln a stagione .
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.