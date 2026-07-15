CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 15 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Tzolis vuole solo l’Arsenal e chiude agli altri club

Christos Tzolis (24) non ha aperto a nessun altro club che si avvicina al suo entourage: vuole il trasferimento all’Arsenal. Presto colloqui tra club con il Club Brugge dato che Tzolis è sempre stato visto come il candidato ideale per sostituire Trossard. (Fabrizio Romano)

Ore 10:00 – Koné, il Chelsea riallaccia i contatti

Manu Koné (25) è tornato nei radar del Chelsea. I Blues cercano rinforzi a centrocampo, soprattutto in caso di partenza di Enzo Fernandez, seguito dal Real Madrid. La Roma non vuole chiudere l’eventuale uscita del francese prima della fine del Mondiale e ha alzato la richiesta: 50 milioni ora non bastano più. (Corriere della Sera)

Ore 9:55 – Moreira sempre più vicino alla Roma

Diego Moreira (21) è sempre più vicino alla Roma. D’Amico ha pronta un’offerta da 30 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita, mentre lo Strasburgo vorrebbe aumentare la percentuale al 20%. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento e ha trovato l’accordo sull’ingaggio: in giallorosso guadagnerebbe circa 2 milioni a stagione. (La Repubblica)

Ore 9:05 – Garnacho, accordo di massima con la Roma

Alejandro Garnacho (22) ha già parlato con la Roma e avrebbe trovato un accordo di massima con il club giallorosso. Resta però da convincere il Chelsea, che valuta l’argentino 50 milioni e preferirebbe una cessione definitiva. La proposta romanista resta quella del prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 35, formula che al momento non convince i Blues. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Tresoldi solo a titolo definitivo

Nicolò Tresoldi (21) resta nel mirino della Roma per il ruolo di vice-Malen. A differenza di Endrick, che potrebbe arrivare in prestito, il Bruges apre solo a una cessione a titolo definitivo e continua a confermarsi una bottega cara. Il club giallorosso tiene viva la pista, ma serve un investimento importante. (Il Messaggero)

Ore 7:35 – Summerville prima scelta di Gasperini

Crysencio Summerville (24) è considerato la prima scelta di Gasperini per rinforzare l’attacco. Il West Ham, che inizialmente chiedeva 60 milioni, continua a valutarlo oltre quota 50, mentre la Roma è pronta a spingersi fino a 35-40 milioni più bonus. Il nodo resta anche il tetto salariale fissato dal club, che non vuole superare i 4 milioni. (Corriere dello Sport / Il Messaggero)

Ore 7:00 – Soulé, futuro ancora incerto

Matias Soulé (23) resta uno dei giocatori con il futuro più incerto in casa Roma. L’argentino è sul mercato da giorni e la sua situazione è legata anche alla necessità del club di finanziare parte delle operazioni in entrata. Gasperini al momento ha pochi uomini offensivi a disposizione e attende rinforzi. (Gazzetta dello Sport)

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