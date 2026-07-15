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Moreira a tutti i costi: Gasp e D’Amico uniti per l’affondo

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Diego Moreira è un capitolo diverso dentro il mercato della Roma. Non solo per ruolo, ma anche per il livello di convinzione che accompagna il suo nome a Trigoria. Il giocatore piace molto a Gasperini e a D’Amico, che lo considerano uno dei profili più adatti per completare la rosa sulle corsie. Moreira viene visto soprattutto come esterno di centrocampo, possibile alter ego di Wesley sulla fascia mancina. Un laterale a tutta corsia, capace però di offrire soluzioni anche più avanti, sulle linee offensive. Proprio questa duttilità lo rende particolarmente interessante per la Roma: non un semplice specialista, ma un giocatore utilizzabile in più zone dello scacchiere giallorosso.

Gasperini è convinto che il calciatore possa diventare una risorsa importante, un profilo da modellare dentro il suo sistema. La Roma si è mossa con decisione anche perché ha già raccolto il gradimento pieno del giocatore: Moreira ha dato il suo sì e verrebbe molto volentieri nella Capitale. Il nodo, però, resta lo Strasburgo. La prima proposta della Roma era stata impostata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula che non ha portato alla chiusura. Successivamente il club giallorosso si è mosso con una seconda offerta a titolo definitivo, su una cifra vicina ai 30-32 milioni di euro.

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La Roma sarebbe disposta anche a superare la barriera dei 35 milioni, ma al momento lo Strasburgo continua a chiedere di più. La distanza tra domanda e offerta resta quindi significativa, anche se il dossier non si è raffreddato. Moreira resta un nome caldo, concreto e prioritario nelle valutazioni tecniche della Roma. Il sì del giocatore è già un punto di partenza importante; ora servirà capire se D’Amico riuscirà ad abbassare le pretese dello Strasburgo e costruire un’operazione sostenibile per portarlo a Trigoria.

FONTI: Gazzetta dello Sport, Leggo, Corriere della Sera

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