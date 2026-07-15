Tentazione Nusa: la Roma ci ripensa. Endrick e Garnacho piste fredde

Il mercato offensivo della Roma non si ferma alla pista Summerville. Mentre il club giallorosso lavora sul fronte dell’esterno del West Ham, Tony D’Amico continua a tenere aperte altre soluzioni per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini. Il reparto va completato con profili di qualità, ma ogni nome porta con sé condizioni, ostacoli e formule diverse.

Il nome di Alejandro Garnacho resta sul tavolo da tempo. La Roma ha già presentato offerte al Chelsea, ma la distanza tra le parti riguarda soprattutto la formula. I giallorossi vorrebbero impostare l’operazione in prestito, senza acquisto immediato a titolo definitivo. Il club sarebbe anche disposto a inserire un obbligo di riscatto, ma solo al verificarsi di determinate condizioni: presenze, gol e risultati sportivi, compresa la qualificazione alla prossima Champions League. Una struttura complessa, che al momento non convince il Chelsea. Il club inglese, avendo ancora tutta l’estate davanti, preferirebbe aspettare un acquirente disposto a comprare Garnacho a titolo definitivo. Per questo la Roma continua a lavorare sul giocatore, ma intanto guarda anche ad altre piste.

Tra i nomi che non sono usciti dai radar giallorossi c’è Antonio Nusa. Il suo profilo resta aperto nelle valutazioni di Trigoria e viene considerato una tentazione forte per potenziale e caratteristiche. Il Mondiale non ha fatto esplodere ulteriormente la sua valutazione, ma il giocatore resta un investimento molto importante: il club proprietario del cartellino chiede circa 50 milioni di euro. La Roma sa che Nusa può diventare un possibile crack e continua a tenerlo dentro le proprie valutazioni. Non è oggi una pista semplice, ma è uno di quei nomi che possono tornare d’attualità a sorpresa se alcune condizioni di mercato dovessero cambiare.

Più fredda, invece, la situazione legata a Endrick. Il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid è un altro profilo comparso nei ragionamenti giallorossi, ma al momento la pista non sembra particolarmente calda. Il talento del giocatore non è in discussione, così come il suo potenziale, ma la formula rappresenta un ostacolo pesante. Il Real Madrid sarebbe disposto a cederlo solo in prestito secco, soluzione che non convince la Roma. I giallorossi non vorrebbero investire tempo e spazio tecnico su un giocatore senza poter costruire un percorso più solido. Per questo l’affare Endrick, almeno oggi, resta complicato.

FONTI: Corriere della Sera, Il Romanista, Corriere dello Sport