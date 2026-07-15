FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 15 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Vaz ko: rientro previsto a metà agosto

Primo infortunio stagionale in casa Roma: Robinio Vaz ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’attaccante francese ha interrotto l’allenamento mattutino e gli esami hanno confermato lo stop: salterà la prima parte del ritiro, con rientro previsto a metà agosto. L’infortunio può complicare anche l’eventuale cessione in prestito del classe 2007. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – Roma, dipendenti in stato d’agitazione

Lunedì si è tenuta un’assemblea dei dipendenti dell’AS Roma, che ha proclamato lo stato d’agitazione dopo lo spostamento di 38 lavoratori nei vari store della Capitale. Nel comunicato si parla di “profonda trasformazione dell’attività svolta” e del rischio di “disperdere professionalità”. I dipendenti contestano anche la scarsa trasparenza sui criteri utilizzati per individuare il personale coinvolto. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Pellegrini, Gasperini spinge per il rinnovo

La Roma continua a lavorare sui rinnovi dopo l’annuncio di Dybala e con Celik ormai vicino alla definizione. Resta però delicata la situazione di Lorenzo Pellegrini, ancora svincolato e assente nei primi giorni di ritiro. I contatti con l’entourage proseguono per ridurre la distanza su ingaggio e durata: Gasperini considera il capitano un elemento importante del progetto e ha chiesto a Ryan Friedkin di accelerare per arrivare alla fumata bianca. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…