ON AIR | Orsi: “La Roma molli Garnacho e punti su Summerville”, Cosenza: “Wesley-Moreira sarebbe la coppia di laterali più forte della Serie A”, Nardo: “Quella di Pellegrini la storia più grottesca e ridicola dell’estate”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri è stata una giornata strana: si era partiti dalla possibilità di approfondire il discorso Garnacho-Moreira, poi invece è spuntato Summerville e l’incontro con gli agenti che ha sorpassato un po’ l’hype su Moreira e Garnacho. I tre nomi su cui sta lavorando sono questi, a cui aggiungo Tresoldi, anche se su di lui sembra esserci anche il Borussia Dortmund che ha raggiunto un accordo col giocatore. Ho il sospetto che la Roma ci stia andando con i piedi di piombo con acquisti prima di vendere perchè vuoi o non vuoi sei sotto settlement agreement fino al 31 luglio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Endirck non so quanto possa essere un obiettivo reale…boh, mi sembra molto strano. Però l’aver conquistato la Champions ti apre possibilità che l’anno scorso non avevamo. Se fossi andato in Europa League, questi nomi, da Summerville a Moreira, nessuno sarebbe stato avvicinabile. La difficoltà economica di oggi, 15 luglio, può essere molto diversa al 6 agosto.Garnacho oggi il Chelsea non vuole dartelo in prestito, ma se magari tra un mese nessuno li ha soddisfatti, ti viene incontro sulla formula. Su Summerville, la Roma vuole spendere massimo 40 milioni e 4,5 milioni di stipendio: oltre quello non si può andare…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Summerville, Garnacho, Endrick e Moreira? Io non voglio fare il guastafeste, ma la Roma continua a dire che sono tutti calciatori che non si possono comprare. La Roma dice che alle condizioni richieste non sono prendibili. Ecco perchè escono nomi nuovi ogni giorno, perchè evidentemente è un continuo sbattere contro un muro di condizioni complicate. La Roma un Summerville a 5 milioni l’anno non lo prende…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ho mandato un messaggio in portoghese a Mourinho per dirgli di darci Endrick, ma non mi ha risposto, anzi, non lo ha ancora manco letto…Summerville piace ma costa tanto, su Moreira invece sono tutti molto ottimisti… Robinio Vaz fuori un mese al primo allenamento, speriamo che certe cose le fortifichino. Mattia Scala nuovo allenatore della Roma? Qualcuno poteva pensare che sia stato raccomandato, ma lui invece se l’è meritata quella promozione con il duro lavoro e gli auguro tutto il meglio. Ryan Friedkin lo danno a Trigoria, penso che si stia stringendo per Moreira…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il mercato va avanti con molta calma, ma che ci frega…C’è questa cattiva usanza che se il giocatore non arriva era perchè il nome non era reale…noi vi diciamo quello che succede, possiamo dirvi quali sono gli obiettivi, ma non possiamo mica dirvi come finirà. Secondo voi sta settimana arriva qualcuno? Boh… Moreira potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto, che è la formula preferita a Trigoria al momento. Poi però devi andare forte sull’esterno sinistro d’attacco, lì devi investire una bella fetta del tuo budget…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Se davvero arrivasse Moreira sarebbe un bel colpo. Wesley-Moreira sarebbe la coppia di laterali più forti della Serie A…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se Pellegrini, che è senza contratto, viene da una buona stagione, perchè non è cercato da nessuno? Questa secondo me è la domanda. Questa è la storia più grottesca dell’estate romanista. Pellegrini che sta ancora a casa sua invece che allenarsi a Trigoria e che non si stata trovata una quadra è una cosa ridicola, e questo riguarda tutte le parti. Io spero che ci sia una dead line sul suo rinnovo. Il fatto che lui sia a casa mentre gli altri sono a Trigoria è un danno in primis per il giocatore, che però evidentemente non è particolarmente turbato dal fatto che gli altri si allenano e lui sta ancora aspettando. Fra l’altro sto ragazzo è perennemente infortunato, io parlerei anche di questa storia qui…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pellegrini ha avuto una ricaduta di un infortunio che risale allo scorso aprile. Lui anche se fosse rinnovato e convocato, non si allenerebbe con la squadra e forse anche per questo si stanno prendendo le cose con calma. Ma la cosa stona con tutto il resto. Questi in teoria sono rinnovi sereni perchè la volontà dovrebbe essere comune, e allora l’intesa sarebbe dovuta arrivare già la scorsa settimana. Però sui tempi di questa società ormai ci parliamo addosso da anni: i tempi sono particolari, inusuali, ma su tutto, rinnovi, acquisti, cessioni, dirigenti…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Konè? Qualcuno dicesse allo United che deve parlare con la Roma. La Roma in questa eventuale trattativa ha il coltello dalla parte del manico, il giocatore ha tre anni di contratto ed è lei che conduce la trattativa. La Roma ha tutto per chiedere quello che vuole e non fare sconti. Io per 60 non mi siederei nemmeno al tavolo, la Roma invece penso anche per 50 milioni di sterline…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Summerville? Mah…Avevi un obiettivo dichiarato e ti ritrovi a cercare alternative. Greenwood che va in Turchia mi lascia perplessità, ma non mi strappo i capelli per questo giocatore. Ora devi trovare un paio di calciatori che siano funzionali al gioco del mister. C’è la necessità di prendere due giocatori insieme a Dybala che in quel ruolo ti facciano cambiare le carte in tavola…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Summerville è un buon giocatore, ma non è che siccome lo sta trattando una squadra italiana diventa un fenomeno. E’ un buon giocatore, che Gasperini può far diventare ottimo. Però ora devi andare a ripiegare sui piani B e C: forse Greenwood ti alzava di più la qualità, Summerville è più basico, però ha qualità anche lui, ci mancherebbe altro. Io spero che la Roma abbandoni Garnacho, ti andresti a infognare su una situazione tecnica e economica non giusta. Summerville invece sarebbe un’ottima scelta…”

Redazione Giallorossi.net