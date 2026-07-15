Koné-Manchester United, Rio Ferdinand rivela: “Affare fatto per 53 milioni di euro”

Il futuro di Manu Koné torna a muoversi tra voci inglesi, smentite indirette e un mercato che potrebbe entrare nel vivo dopo la fine del Mondiale. Il centrocampista francese può lasciare la Roma in questa sessione, soprattutto davanti a un’offerta importante, e nelle ultime ore il suo nome è stato accostato con forza al Manchester United.
A far rumore sono state le parole di Rio Ferdinand, che sul suo canale YouTube ha annunciato il trasferimento del giocatore ai Red Devils: “Me lo ha confermato anche Fabrizio Romano, il Manchester ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 45 milioni di sterline”, circa 53 milioni di euro. Ferdinand ha poi definito il francese “un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick”. Una ricostruzione forte, ma che al momento non trova conferme dirette sul canale di Fabrizio Romano. Il giornalista per il momento non ha infatti parlato di alcun accordo raggiunto per Koné, ma soltanto di un interesse del Manchester United, che nelle scorse ore avrebbe chiesto informazioni agli agenti del centrocampista.
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La situazione resta quindi da seguire con attenzione, ma non può essere considerata chiusa. Oltre al Manchester United, sul giocatore c’è anche il Chelsea, mentre la Roma continua a valutare il francese come uno dei profili sacrificabili solo davanti a una proposta ritenuta congrua. Koné intanto è stato eliminato dal Mondiale con la Francia e dovrà ancora disputare la finale per il terzo e quarto posto. Poi il suo futuro tornerà al centro dei pensieri, con la Premier League che resta una destinazione possibile. A tenere aperto il tema cessione sono anche le parole pronunciate nei giorni scorsi da Gian Piero Gasperini, che aveva richiamato il peso del fair play finanziario sui conti del club: “È innegabile che la Roma sapesse di avere questa necessità di ripianare i bilanci. Mi auguravo e mi auguro che l’arrivo in Champions sia sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società e ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane”.
Redazione Giallorossi.net
Mi pare poco coi prezzi che girano
Spero non sia vero perché altrimenti lo abbiamo pure regalato sono veramente pochi 53 milioni
La Roma vende Konė e rinnova a Cristante e Pellegrini mah!
Se vendiamo kone ,x fare cassa e mettere a posto il bilancio,e quei soldi li metti x attacco ,poi bisogna spendere nuovamente x un centrocampista,di spessore …coi prezzi che girano ultimamente,la vedo dura…speriamo nn sia vero
E adesso come arriviamo a Frattesi? E’ un problema.
Ci tocca sborsare i 50mln in contanti; l’Inter come contropartita tecnica voleva solo Kone + soldi.
Ma la Roma lo sa?
Se è vero la Roma rimane con un centrocampo da metà classifica in giù
mi sembrano pochi…..
fosse vero mi sembrano un po’ pochini. però dubito che se ne possa uscire così senza un minimo di certezza
Mi sfugge il perchè Romano dovrebbe dirlo a Ferndinand invece di dare lui la breaking news, mi sembra tutto poco credibile. Sulle cifre poi, se fossero veramente quelle a Trigoria urgerebbe un bel tso per tutti
Se fosse vero sarebbe una vergogna, centrocampista della Francia ha giocato un ottimo mondiale e si è visto ieri che il sostituto è peggio di lui.
E Palestra venduto a 60 milioni !!
Ripeto, se fosse vero sarebbe una vergogna per la Roma, vuol dire che non sai fare gli affari.
Preferirei la sospensione dalla coppa alla vendita di kone’i sostituti che circolano non sembrano all’altezza mi priverei di Pellegrini e Soule’ e poi acquistare un portiere in seconda affidabile oltre ad attaccanti centrocampista e difensore centrale
Tonali 100 milioni e Kone’ 53? Praticamente svenduto e la Roma si ritrova con un centrocampo da sesto settimo posto
meno di 60/65 lo trovo inspiegabile, vedremo. comunque se parte Koné a centrocampo andrebbero presi almeno due rinforzi, mi sembriamo un po’ corti numericamente
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.