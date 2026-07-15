LIVE | Summerville-Roma, Moretto: “È l’obiettivo numero uno e la primissima scelta di Gasp. Dentro o fuori entro il 20-21 luglio” – VIDEO!

La Roma accelera per Crysencio Summerville. L’esterno olandese del West Ham è diventato uno dei nomi più caldi per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, con il club giallorosso deciso a muoversi su un profilo di alto livello ma solo a condizioni sostenibili. Dopo l’incontro con gli agenti del calciatore, la trattativa entra in una fase delicata. In questo live seguiremo tutti gli aggiornamenti della giornata di mercoledì 15 luglio sulla trattativa Summerville-Roma.
LIVE | ORE 13:50 – Moretto: “Fissata una deadline per Summerville”
Nuovo aggiornamento sulla pista Crysencio Summerville. L’esterno olandese è diventato la primissima scelta di Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco e la Roma sta provando ad accontentare il tecnico: è lui il giocatore su cui la Roma si sta concentrando. Nelle ultime ore c’è stato un primo incontro con gli agenti del calciatore. Il club giallorosso sta cercando di ottenere l’ok dell’entourage per proseguire l’operazione e capire se esistono margini concreti per andare avanti. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la Roma ha fissato una sorta di dentro o fuori: lavorerà su questa pista al massimo fino al prossimo 20-21 luglio. Entro quella data il club capirà se affondare il colpo o cambiare obiettivo.
LIVE | ORE 7:45 – Incontro positivo con gli agenti: Summerville apre alla Roma
La Roma continua a lavorare con fiducia sulla pista Crysencio Summerville. Nella giornata di ieri il club giallorosso ha incontrato gli agenti dell’attaccante olandese: un summit confermato anche da Gianluca Di Marzio, che nella notte ha parlato di un incontro positivo e di una trattativa che procede. Il giocatore sta aprendo all’ipotesi Roma. Summerville vuole giocare la Champions League e il progetto di Gasperini lo convince. Anche il tema ingaggio sembra rientrare nei parametri giallorossi: lo stipendio attuale sarebbe sotto i 4 milioni di euro, quindi alla portata della Roma. Secondo Leggo, il club avrebbe proposto al calciatore un contratto quadriennale da 4 milioni più bonus.
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La partita più complicata resta quella con il West Ham. Il club inglese parte da una richiesta di 50 milioni di euro, anche se la cifra potrebbe scendere. Secondo Il Romanista, nel contratto dell’olandese sarebbe presente una clausola rescissoria da 45 milioni da pagare tutta e subito per portarlo via senza trattare, ma la Roma non vuole arrivare a quelle condizioni ed è convinta di poter provare a chiudere intorno ai 40 milioni. Il club giallorosso vuole Summerville, ma solo dentro un’operazione sostenibile. Ora bisognerà capire se il West Ham accetterà di abbassare le proprie pretese e aprire alla cessione alle condizioni impostate da Trigoria. (Gianlucadimarzio.com, Il Romanista, Leggo)
Redazione Giallorossi.net
Non è facile come operazione è complessa per i costi. Kone e Soule sul mercato in uscita, possono agevolare qualsiasi trattativa in entrata…
Kone’ non deve essere ceduto punto
“Ora bisognerà capire se il West Ham accetterà di abbassare le proprie pretese e aprire alla cessione alle condizioni impostate da Trigoria”
La risposta è no perchè un giocatore che ha avuto la vetrina del mondiale ha mercato e lo vendono.
A parte i due gol nel mondiale, non capisco come si possono spendere 40 mln per un attaccante che nell’ultimo campionato in 30 partite ha fatto 5 gol e 37 in 168 partite in carriera. Eh dajeeeeeee, non è il casa di puntare su Soulé che per me è superiore?
Daje speriamo bene
Someone, Summerville, in Summertime…
bellissima citazione
Ma non dovevano decidere ieri sera? Un’ altra telenovela?
Il commento ” il giocatore apre alla Roma” non significa nulla… tutti aprono a tutti, poi…
Ricordate nel 2018 Malcom che dal Bordeaux stava venendo a Roma, poi all’ultimo istante in aeroporto invece che un volo per Roma ne prese un altro per Barcellona?
Addirittura lì era già tutto fatto…
Quindi piano con le “aperture”…
e aggiungerei meno male non è arrivato.. però hai ragione.. tutti aprono a tutti, sarebbe stupido il contrario
Giocatore iper valutato dal mondiale
mah… opinione personalissima… Summerville non mi entusiasma affatto, o meglio, costa troppo per quanto potrebbe rendere.
Però se lo prendiamo, spero vivamente di sbagliarmi sul suo conto.
Ripetiamolo per l’ennesima volta, l’importante non è l’assenso del calciatore ma della socità proprietaria del cartellino. Quindi bello il progetto Gasperini e bello che vuole giocare la CDC ma senza il West Ham si arena tutto. Ma vai a spiegarlo ai giornalisti.
Praticamente a fine Luglio è normale avere l’accordo con il giocatore, il problema è che a quanto risulta stiamo seguendo 3 giocatori, senza offerte concrete, e tutti e 3 costano 150 milioni.
Fantacalcio.
Costano ognuno quanto Greenwood.
E se ci fai caso ognuno costa più o meno quello che chiedono per Konè, quindi se arriva uno di questi se ne va Konè. Vale la pena?
Mah.. a parer mio 40 m sono troppi per questo ragazzo. Vedremo. Forza Roma.
Bene…vedremo
Io personalmente non capisco, ma sicuramente perché non capisco e non conosco questioni di bilancio, che differenza facciano a questi livelli 5 milioni in più o in meno. Se è vero che c’è la clausola, dubito, dagli 45 e se è vero che la Roma è disposta a pagare 40 finiscila lì. Vero è che se attivi la clausola vanno dati tutti e subito e potrebbe essere un problema ma se aspetti, tratti e nel frattempo arriva lo squadrone di turno se lo prende e rimaniamo al palo. Boh
non capisci perche’ i soldi non sono i tuoi, prova a comprare un asset con soldi veri e vediamo se 5 milioni sono o no importanti.
ci compri Angelino con quei soldi o Romano
Magari…
Com’è che Summerville, due anni più grande di Soulé, con meno G/A di Mati che non ha giocato mezzo girone di ritorno, vale 10 milioni in più? Bah
Perchè conta molto, nella formazione dei prezzi calcistici di oggi, aver giocato in Premier, “a prescindere”? Sarebbe un noto effetto di rendita da posizione dominante. Che l’UEFA si guarda bene dal vedere e correggere…
riusciremo a prenderne almeno uno?
Per un paio di mesi è andato di moda il nome di Greenwood ( sottolineo il nome) ,adesso è il turno di Summerville.
Alla fine si presenterà a Trigoria il Bailey d’ordinanza .
Per tigna combattiva e grugno da gladiatore a me piacerebbe vedere Tzolis alla Roma.
Se il Mister vuole veramente Summerville e sen son vere le info che possiamo spendere 40 milioni, non si sta li a tirare e farsi fregare il giocatore se lui gli va bene la Roma.
Si paga la clausola a 45 e lo si porto subito qua.
Ma se si aspetta una cessione importante e se si voglio il solito prestito ecc…. altra telenovela inutile dei giornali.
Mi ripeto come ieri , D’amico sarà stato preso anche per scovare un “malen” oppure due da mettere dove abbiamo bisogno.
Ad oggi praticamente nessuno paga i cartellini tutti insieme ma a rate annuali per poter spalmare il costo su diversi bilanci.
C’è una differenza abissale. Se paghi la clausola compri lui e fine dei giochi, mentre alla roma servono almeno 3/4 tasselli
Greenwood, Summerville, Nusa, Moreira…..per dire c’abbiamo provato.
E poi arrivano il bailey e lo tsimikas di turno in prestito.
endrik in prestito e Mika Godts ( vede la porta e fa assist ) . summersville per costi non mi convince molto
5 goal l’anno scorso e squadra retrocessa non vale i soldi che chiedono a queste cifre prendo nusa
Secondo me dovremmo aver ormai imparato la lezione. Leggiamo ogni giorno di trattative estenuanti, poi esce che non si è mai presentata un’offerta.
Si tratta di fantasie giornalistiche, la speranza è che in società abbiano degli obiettivi chiari e li stiano perseguendo.
Ma smettiamola di sognare su notizie fantasiose.
SUMMERVILLE ?
Un bel nome un look che acchiappa.
Il calciatore ? Boh.
25/26 West Ham 30 presenze 5 gol
24/25 West Jam 19 presenze 1 gol
23/24 Serie B inglese 43 presenze 19 gol Leeds
22/23 presenze 28 gol 4 Leeds.
LAURIENTE’ molto meglio
Costa meno e minor ingaggio.conosce la lingua e il calcio italiano ma …
viva le figurine
Pure Greenwood costava 50 mln e a detta degli esperti l’OM non lo voleva cedere per meno ma poi sappiamo come è andata . Pagato neanche 40 mln.. Ora vediamo la stessa storia con il West Ham. Se è vero che ha raggiunto l’accordo per 4 mln più bonus la Società si affretti a chiudere con gli inglesi offrendo non meno di 40 mln. e concluda l’operazione.
Hanno dato 10 netti all’anno di stipendio. Purtroppo il fair play è una buffonata in quanto le società sono soggette a tassazioni diverse.
Il west ham è retrocesso e scegliere tra la serie B inglese e la Champions League non è una scelta difficile per Summerville. La parte difficile è convincere il West Ham
Il mio dubbio l’ho scritto qualche mese fa su Summerville rimane immutato. È si un calciatore che tecnicamente sarebbe un upgrade ma che serve in caso fare visite mediche molto ma molto approfondite perché altrimenti si rischia un caso Bailey 2.0.
Summerville è stato nelle ultime due stagioni fuori per infortuni per oltre 300 giorni. Non si può dire che non sia esente da infortuni e che prendiamo un calciatore totalmente sano. Con le doppie sedute del Gasp qualche timore ce l’ho
E naturalmente, stando agli aggiornamenti, sembrerebbe uno dei meno improbabili…
Continuiamo così, facciamoci del male! (cit.)
per il calcio inglese va bene.
Personalmente spero che queste figurine vengano scartate una ad una fino ad arrivare a più appetibili e plausibili Godts, Martinelli, Mitoma e Ferran Torres in uscita dal Barcellona.
ieri ho dovuto leggere qualcuno che si lamentava del fattoche Greenwood fosse satato acquistato per 40 mln e che a quella cifra sarebbe stato un affare… Lo volete capire che il problema non era il costo del cartellino ma il costo dello stipendio da lui richiesto dato che si attesta a 8 mln + 2 mln di bonus netti che al lordo sono 20 mln …importi che la Roma non puo assolutamente dare…. quindi è inutile criticare se non si comprende la questione
Boh siamo a metà luglio e ancora zero acquisti. A breve Gasp sbrocca…. e ha tutte le ragioni !
immancabilmente ad ogni mercato estivo spuntano un paio di giocatori stranieri di prima fascia ( dai 50 milioni in su) che avrebbero già l’ accordo economico con la Roma o che dovrebbero appena limarlo.Peccato però che nessuna società estera, soprattutto se inglese, ha mai abbassato le sue pretese,, altrettanto immancabilmente raggiungibili per la Roma .Solo chiacchiere e chimere estive per riempire i vuoti di notizie dei media sportivi .
Capisco tutto e tutti ma, se si cede Soulè, perchè vogliono cedere anche Konè? Hanno un budget dichiarato di 100 milioni, hanno gli incassi di alcune pedine come Dovbik e altri del settore primavera, hanno gli incassi della champions e ulteriori incassi tra assicurazioni e plusvalenze di rivendite e cercano di vendere Konè che è un pezzo da novanta a centrocampo?
credo tu abbia un po di confisione.. bisogna rientrare nei parametri del bilancio passato chiuso il 30/06 di circa 50 mln e abbiamo una proroga che ha posticpato entro il 31/07.. i calciatori venduti entro questa data serivranno a diminuiore questo importo mentre i ricavi di Champiosn non possono essere conteggaiti perche vengono attribuiti al prox bilancio.. quindi si deve vendere.. Dovbik non fai plusvalenza perche nessuno lo vuole …Soule non si sa … con la promavera hai fatto 20 mln
con la primavera Baldanzi e qualche altra vendita hai incazzato circa 20 mln… te ne rimagono altri 30 circa.. quindi se non si trovano devi vedere Kone altrimenti rischi che non ti fanno giocare la Champions.. anche le multe non azzerano nulla..perche è fino ad un certo importo… poi entrano altre sanzioni ben piu pesanti… come paletti nella rosa o blocco del mercato o nel peggiore dei casi esclisione dalle coppe… è facile da comprendere
Ci stiamo trasformando in ragionieri provetti.il costo dei cartellini o degli stipendi nn dovrebbe essere affar nostro..cacciassero i soldi invece di attendere la costruzione dello stadio per poi rivenderci al miglior offerente.c hanno fatto il lavaggio del cervello con la storia del fair-play finanziario quando mezza Europa calcistica se ne frega altamente.sono ancora in attesa che il Manchester city venga condannato per i suoi 115 reati ..o che il barca venga retrocesso per traffico di minori.
è interesse nostro perche che se sfori i paletti e non rientri in determinati parametri non giochi la Champions..fai un po te
Summerville incontro positivo, Greenwood erano positivi e pure con Garnacho positivi così come Moreira tutti positivi sono gli incontri, poi però non arrivano ,spero siano invenzioni dei giornalisti dopo tirerò le somme e dirò la mia, sono molto preoccupato, se cedono Soule Kone con Dovbik devono prendere un centravanti di riserva un esterno alto a sx sempre che rinnovi Pelle un esterno alto a dx 1/2 centrocampisti un esterno basso sx/dx Wesley gioca a dx e sx, Godts non viene considerato BOOO
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.