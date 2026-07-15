LIVE | Summerville-Roma, Moretto: “È l’obiettivo numero uno e la primissima scelta di Gasp. Dentro o fuori entro il 20-21 luglio” – VIDEO!

La Roma accelera per Crysencio Summerville. L’esterno olandese del West Ham è diventato uno dei nomi più caldi per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, con il club giallorosso deciso a muoversi su un profilo di alto livello ma solo a condizioni sostenibili. Dopo l’incontro con gli agenti del calciatore, la trattativa entra in una fase delicata. In questo live seguiremo tutti gli aggiornamenti della giornata di mercoledì 15 luglio sulla trattativa Summerville-Roma.

LIVE | ORE 13:50 – Moretto: “Fissata una deadline per Summerville”

Nuovo aggiornamento sulla pista Crysencio Summerville. L’esterno olandese è diventato la primissima scelta di Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco e la Roma sta provando ad accontentare il tecnico: è lui il giocatore su cui la Roma si sta concentrando. Nelle ultime ore c’è stato un primo incontro con gli agenti del calciatore. Il club giallorosso sta cercando di ottenere l’ok dell’entourage per proseguire l’operazione e capire se esistono margini concreti per andare avanti. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la Roma ha fissato una sorta di dentro o fuori: lavorerà su questa pista al massimo fino al prossimo 20-21 luglio. Entro quella data il club capirà se affondare il colpo o cambiare obiettivo.



LIVE | ORE 7:45 – Incontro positivo con gli agenti: Summerville apre alla Roma

La Roma continua a lavorare con fiducia sulla pista Crysencio Summerville. Nella giornata di ieri il club giallorosso ha incontrato gli agenti dell’attaccante olandese: un summit confermato anche da Gianluca Di Marzio, che nella notte ha parlato di un incontro positivo e di una trattativa che procede. Il giocatore sta aprendo all’ipotesi Roma. Summerville vuole giocare la Champions League e il progetto di Gasperini lo convince. Anche il tema ingaggio sembra rientrare nei parametri giallorossi: lo stipendio attuale sarebbe sotto i 4 milioni di euro, quindi alla portata della Roma. Secondo Leggo, il club avrebbe proposto al calciatore un contratto quadriennale da 4 milioni più bonus.

La partita più complicata resta quella con il West Ham. Il club inglese parte da una richiesta di 50 milioni di euro, anche se la cifra potrebbe scendere. Secondo Il Romanista, nel contratto dell’olandese sarebbe presente una clausola rescissoria da 45 milioni da pagare tutta e subito per portarlo via senza trattare, ma la Roma non vuole arrivare a quelle condizioni ed è convinta di poter provare a chiudere intorno ai 40 milioni. Il club giallorosso vuole Summerville, ma solo dentro un’operazione sostenibile. Ora bisognerà capire se il West Ham accetterà di abbassare le proprie pretese e aprire alla cessione alle condizioni impostate da Trigoria. (Gianlucadimarzio.com, Il Romanista, Leggo)

Redazione Giallorossi.net