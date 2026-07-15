Roma: è fatta per i rinnovi di Celik, Mancini e Cristante. Per Pellegrini manca l’ok dei Friedkin

La Roma sistema i rinnovi e blinda alcuni dei suoi uomini più importanti. Dopo giorni di contatti e trattative, arrivano aggiornamenti decisivi sui prolungamenti di contratto in casa giallorossa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è tutto fatto per il rinnovo di Zeki Celik: nel caso del difensore turco sarebbero arrivate anche le firme. Procede anche il dossier legato a Lorenzo Pellegrini, per il quale si attende ora l’ok della proprietà prima di andare avanti.
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Accordo pronto anche per Bryan Cristante, con strette di mano già arrivate e intesa definita. Mancano soltanto le firme, ma il rinnovo del centrocampista è ormai considerato fatto. Stesso discorso per Gianluca Mancini: anche per il difensore è stata raggiunta l’intesa totale con la Roma. Si attende solo il passaggio formale delle firme per completare il prolungamento. Romano ha inoltre chiarito un dettaglio legato al futuro di Mancini: l’Inter non è mai stata realmente vicina o concreta per il difensore giallorosso.
Redazione Giallorossi.net
Per favore almeno Pellegrini risparmiatecelo..
Ok Cristante se pensi di vendere Kone non hai molte alternative al rinnovo.
Va bene Mancini che con Ndicka e Hermoso fa una difesa affidabile.
Ok a Dybala che visto i chiari di luna in attacco è l’unico a garantirti di mandare Malen in gol.
Ma Pellegrini è inutile.. se vuole restare a 2 mln netti pure pure ma altrimenti no grazie
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.