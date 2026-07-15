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Roma: è fatta per i rinnovi di Celik, Mancini e Cristante. Per Pellegrini manca l’ok dei Friedkin

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La Roma sistema i rinnovi e blinda alcuni dei suoi uomini più importanti. Dopo giorni di contatti e trattative, arrivano aggiornamenti decisivi sui prolungamenti di contratto in casa giallorossa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è tutto fatto per il rinnovo di Zeki Celik: nel caso del difensore turco sarebbero arrivate anche le firme. Procede anche il dossier legato a Lorenzo Pellegrini, per il quale si attende ora l’ok della proprietà prima di andare avanti.

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Accordo pronto anche per Bryan Cristante, con strette di mano già arrivate e intesa definita. Mancano soltanto le firme, ma il rinnovo del centrocampista è ormai considerato fatto. Stesso discorso per Gianluca Mancini: anche per il difensore è stata raggiunta l’intesa totale con la Roma. Si attende solo il passaggio formale delle firme per completare il prolungamento. Romano ha inoltre chiarito un dettaglio legato al futuro di Mancini: l’Inter non è mai stata realmente vicina o concreta per il difensore giallorosso.

Redazione Giallorossi.net

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1 commento

  1. Per favore almeno Pellegrini risparmiatecelo..
    Ok Cristante se pensi di vendere Kone non hai molte alternative al rinnovo.
    Va bene Mancini che con Ndicka e Hermoso fa una difesa affidabile.
    Ok a Dybala che visto i chiari di luna in attacco è l’unico a garantirti di mandare Malen in gol.
    Ma Pellegrini è inutile.. se vuole restare a 2 mln netti pure pure ma altrimenti no grazie

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